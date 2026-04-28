Colombia enfrenta una nueva ola de violencia en vísperas de elecciones

En medio del calendario electoral, Colombia vive una escalada de violencia en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, con ataques atribuidos a disidencias de las Farc. Comunidades denuncian sentirse en guerra, mientras el Gobierno busca respuestas.

A solo semanas del calendario electoral, Colombia enfrenta una nueva ola de violencia que tiene en máxima alerta a las autoridades, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde comunidades enteras denuncian sentirse atrapadas en medio de una verdadera situación de guerra.

Desde el pasado viernes, estructuras armadas atribuidas a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ habrían intensificado una ofensiva criminal con atentados simultáneos, hostigamientos y acciones violentas en distintos municipios. En video se captó el momento exacto en que detonó un carro con explosivos en Cali, donde ya se reportan 22 ataques, seguido por Valle del Cauca con siete y Nariño con tres.

En las últimas horas también se confirmó la muerte de un soldado tras enfrentamientos con grupos armados en territorio caucano. Además, en Cauca, delincuentes interceptaron un camión cargado con más de 15 mil pollos, atravesaron el vehículo en la vía y le prendieron fuego. En Nariño, criminales robaron una ambulancia y despojaron a los paramédicos de sus equipos, agravando la crisis humanitaria en la región.

Uno de los hechos más graves ocurrió en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, donde cilindros bomba destruyeron un tramo de la carretera, afectando la conexión entre Cali y Popayán. Mientras el presidente Gustavo Petro atribuyó los hechos a estructuras narcoterroristas y pidió máxima persecución, gobernadores, transportadores y comunidades del suroccidente exigen acciones inmediatas del Gobierno nacional, al advertir que se sienten desprotegidos frente al avance de los grupos armados.

La situación ha generado un clima de incertidumbre en la región, con habitantes que reportan desplazamientos forzados y un aumento en la inseguridad. Las autoridades locales han pedido refuerzos militares y policiales para contener la violencia, pero la respuesta del Gobierno aún no se ha materializado de manera efectiva. Mientras tanto, los grupos armados continúan operando con impunidad, aprovechando la falta de presencia estatal en zonas rurales.

La comunidad internacional también ha expresado preocupación por el deterioro de la seguridad en Colombia, especialmente en vísperas de un proceso electoral que ya se preveía complejo. Expertos en seguridad advierten que, de no tomarse medidas drásticas, la violencia podría escalar a niveles no vistos en años, con consecuencias devastadoras para la población civil





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