La economía colombiana muestra signos de estanflación con un PIB del 0,5% e inflación del 6,3%. Analistas advierten sobre el impacto en el poder adquisitivo y el mercado laboral.

La economía colombiana enfrenta un escenario de estancamiento con presión inflacionaria que el Banco de Bogotá , bajo la dirección de Camilo Pérez , ha definido oficialmente como estanflación. Los datos oficiales del Dane revelan que entre julio y septiembre de 2026, el producto interno bruto creció apenas 0,5% anual. Este desempeño representa el resultado más bajo en tres años y supera con creces las expectativas del mercado.

Resultados del PIB vs Expectativas Del Mercado

El crecimiento del 0,5% se sitúa muy por debajo del 1,0% que esperaban los analistas económicos y el equipo técnico del Banco de la República . Incluso, algunas proyecciones optimistas anticipaban tasas de crecimiento del 1,8% o 2%. Este contraste marca un punto de inflexión crítica, especialmente si se considera que tres meses antes, durante el segundo trimestre de 2026, la economía colombiana avanzaba a un ritmo anual del 3,6%.

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La contracción económica se agudiza al analizar la dinámica trimestral. Cuando se mide el crecimiento contra el trimestre anterior y se descuentan los efectos estacionales, la actividad económica no solo estancó, sino que se contrajo en un 0,8%. Esta cifra confirma la debilidad estructural del trimestre, que no se explica únicamente por eventos coyunturales, sino por una tendencia generalizada a la baja en la actividad productiva y comercial.

El Impacto del Sismo y La Caída del Gastó Público

Un factor externo significativo fue el sismo de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el 10 de agosto. Departamentos como Risaralda , Valle del Cauca , Caldas , Chocó y Quindío sufrieron los mayores daños. Según el Pulso Económico Regional del Banco de la República , la actividad en estas zonas retrocedió cuatro veces más que el promedio nacional. Se estima que el terremoto restó entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento trimestral.

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Sin embargo, el Banco de Bogotá concluye que el deterioro fue más allá del impacto del terremoto. Si no hubiera habido sismo, el PIB habría crecido entre 1,0% y 1,3%. El sector que registró la mayor caída mensual en agosto fue el de entretenimiento, con un descenso del 11%, atribuido principalmente al final del Mundial de Fútbol y la reducción de apuestas online, no a la catástrofe natural.

En el ámbito fiscal, el gasto público mostró un frenazo drástico. En el primer semestre, el gasto crecía a una tasa del 13,4%; para el tercer trimestre, bajó al 4,2%, su ritmo más bajo en un año y medio. Trimestre contra trimestre, el gasto cayó un 2,6%, más de tres veces la contracción general. Esta desaceleración responde al fin de las elecciones locales, la llegada del nuevo Gobierno y su política de austeridad, con recortes en nómina y una reducción sin precedentes en la contratación de servicios desde agosto de 2026.

Consecuencias En La Inflación Y El Mercado Laboral

Mientras la economía se enfría, los precios continúan al alza. La inflación no cedió, pasando de 6,1% a 6,3% en el mismo periodo. Esta combinación de bajo crecimiento y alta inflación define la estanflación, afectando directamente el bolsillo del ciudadano. El poder adquisitivo se reduce porque los ingresos no crecen al ritmo de los precios, obligando a las familias a priorizar gastos esenciales como comida, arriendo y salud.

El mercado laboral también refleja esta tensión. El Banco de Bogotá registra una menor creación de puestos de trabajo en las principales ciudades. Al mismo tiempo, los contratistas del sector público sienten el impacto directo de la reducción de contratos de prestación de servicios. Para las empresas privadas, la venta de bienes de consumo discrecional, como ropa o tecnología, ha pasado a segundo plano frente a la incertidumbre económica.

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Desafíos Para El Banco Central Y El Endeudamiento

La situación inflacionaria limita la capacidad de maniobra del Banco de la República . Con la inflación en 6,3%, el banco central tiene poco margen para reducir las tasas de interés. Esto mantiene elevados los costos de las tarjetas de crédito, los préstamos de libre inversión y la vivienda. Para quienes planeaban comprar un apartamento, las cuotas hipotecarias se mantendrán altas, dificultando la movilidad social y la acumulación de patrimonio.

La advertencia del MinHacienda sobre la deuda pública de $1.200 billones añade otra capa de complejidad. Se requiere un ajuste fiscal que, sumado a la estanflación, presiona aún más a los hogares. Mientras las altas tasas premian a quienes tienen ahorros en productos como los CDT, castigan severamente a los deudores. El escenario exige una atención rigurosa de los indicadores económicos en los próximos meses para mitigar los efectos en la estabilidad financiera del país.