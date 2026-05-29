Colombia entra en la primera vuelta presidencial con garantías de seguridad en el proceso electoral

El país se prepara para el proceso electoral del domingo 31 de mayo con la primera vuelta presidencial. Los órganos de control y las autoridades electorales aseguran que el software utilizado es seguro. Sin embargo, el senador electo por Salvación Nacional, Alejandro Bermeo, ha sido objeto de críticas y denuncias. Además, la exsenadora del Centro Democrático, Milla Romero, se unió a la campaña de Abelardo de la Espriella.

El país entró en una fase definitiva para el proceso electoral del domingo 31 de mayo con la primera vuelta presidencial. Por encima de cualquier rumor, los órganos de control, observadores nacionales e internacionales y las autoridades electorales aseguran que el software (el código fuente) es seguro.

De hecho, en cuatro horas, el código quedará en congelamiento. Es decir, se entrega en custodia a la Procuraduría. Por si fuera poco, quedará bajo llave y con una contraseña de 24 caracteres. Seis lo conoce solo la Registraduría, seis la Unidad Tecnológica, seis los auditores de los partidos y seis la Procuraduría.

Eso lo hace prácticamente sin peligro de hackeo, dado que ninguna entidad tiene la cantidad completa de dígitos. Muchas críticas y denuncias han llegado contra el senador electo por Salvación Nacional, Alejandro Bermeo. El llamado a la compostura vino de una copartidaria, la representante electa Carol Borda. Daniel Briceño denuncia que presunto participante en ataque a sede de Paloma Valencia sería contratista de la UNGRD.

A mí no me gustan las formas del senador. No representa a la bancada ni a la campaña y, de hecho, muchas de nosotras hacemos un ejercicio de respeto a Paloma (Valencia) y hacia (Álvaro) Uribe, sostuvo en La Mesa Ancha. Esta semana se registró la llegada de la exsenadora del Centro Democrático, Milla Romero, a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Ella no sería la única, dado que próximamente estaría el representante Holmes Echeverría, quien renunciaría al partido para hacer parte de la campaña. El impacto de la economía circular en la logística colombiana: Aporte al PIB y eficiencia en estibas. Con doblete de Jhon Arias, Junior fue goleado y eliminado de la Copa Libertadores. Junior de Barranquilla terminó en la última casilla de su grupo y se quedó por fuera de torneo internacional.

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