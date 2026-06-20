Colombia envía nota de protesta a Argentina por declaraciones de Javier Milei en apoyo a candidato presidencial

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó los mensajes de apoyo del presidente argentino Javier Milei al candidato Abelardo De La Espriella, considerándolos una injerencia en el proceso electoral colombiano. La Cancillería recordó el principio de no intervención y envió una nota formal de protesta al gobierno argentino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia , bajo la dirección de Rosa Villavicencio, ha enviado una nota de protesta formal al gobierno de Argentina en respuesta a las declaraciones públicas del presidente Javier Milei , quien ha expresado su apoyo explícito a la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella .

Estas intervenciones, realizadas a través de la red social X en las fechas 31 de mayo y 17 de junio de 2024, han sido calificadas por Colombia como una injerencia en sus asuntos internos y una violación al principio de no intervención que rige las relaciones internacionales. El comunicado oficial de la Cancillería colombiana subraya que cualquier manifestación de apoyo o presión por parte de autoridades extranjeras durante un proceso electoral atenta contra la prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que deben orientar las relaciones entre Estados.

La protesta se produce tras la reciente reiteración de Milei, quien llamó a los colombianos a elegir "el camino de la libertad" frente al "comunismo empobrecedor" y aseguró que "las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando" la candidatura de De La Espriella. Este respaldo se suma al expresado el 31 de mayo, cuando Milei felicitó al candidato por su victoria en la primera vuelta y manifestó su confianza en que, de ganar, Colombia retomaría "un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad".

El texto de la nota de protesta, difundido en la cuenta de X del Ministerio, rechaza categóricamente tanto el apoyo directo como las expresiones "agraviantes y descalificaciones" que acompañaron los mensajes del mandatario argentio. Según Colombia, estas manifestaciones afectan el clima de respeto bilateral y desconocen la dignidad de los ciudadanos colombianos, independientemente de sus posiciones políticas, tal como lo consagra la Constitución Política.

La Cancillería recordó que ya el 5 de junio de 2026 había emitido un comunicado expresando profunda preocupación por cualquier intervención extranjera en las elecciones, el cual fue transmitido a las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales acreditadas en el país. La nueva nota formal insiste en que el principio de no intervención es un pilar del orden jurídico internacional, consagrado en la Carta de la OEA, la Resolución 2625 de la ONU y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

Asimismo, se invoca el artículo 9 de la Constitución colombiana, que establece que las relaciones exteriores se basan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional. Este episodio refleja la creciente tensión en las relaciones bilaterales entre Colombia y Argentina en el contexto de las elecciones presidenciales colombianas del 21 de junio, donde De La Espriella enfrentará a otro candidato en segunda vuelta.

El gobierno colombiano, aunque no ha identificado explícitamente a quién respalda, ha dejado claro que rechaza cualquier intromisión externa, sin importar su orientación ideológica. La postura se alinea con la tradicional doctrina de no intervención de Colombia en asuntos internos de otros países, así como con su compromiso con la democracia y la autodeterminación.

Paralelamente, las declaraciones de Milei han generado un debate regional sobre el papel de los mandatarios extranjeros en procesos electorales ajenos, especialmente en un momento en que varios líderes de derecha en América Latina buscan fortalecer alianzas ideológicas. La respuesta colombiana busca preservar la soberanía de su proceso electoral y enviar un mensaje de firmeza a la comunidad internacional, recordando que el respeto a la no injerencia es indispensable para mantener relaciones estables y constructivas entre naciones.

La situación se monitorea de cerca por parte de organismos como la OEA y la ONU, que han defendido históricamente la necesidad de que los procesos electorales se desarrollen sin presiones externas





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