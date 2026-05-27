Colombia enviará ayuda humanitaria a Cuba en un nuevo cargamento marítimo el 5 de junio

El gobierno colombiano, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, prepara un envío marítimo con alimentos y recursos esenciales para Cuba, como parte de una política de cooperación humanitaria intensificada ante la crisis económica de la isla.

El próximo 5 de junio se iniciará un nuevo envío marítimo desde el puerto de Cartagena con carga humanitaria destinada a cubrir las necesidades más urgentes del pueblo cubano.

La información fue difundida por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) a través de su cuenta oficial en la red social X, donde se precisó que la misión tiene como objetivo brindar una respuesta inmediata a los requerimientos de la población de la isla, que atraviesa una grave crisis económica y de abastecimiento. La iniciativa se enmarca dentro de la agenda diplomática que la cancillería colombiana está desarrollando, alineada con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y busca reforzar la cooperación bilateral entre ambos países en materia humanitaria.

La decisión de enviar la ayuda marítima surge como continuación del apoyo que Colombia ya había brindado a Cuba a principios de este año. En abril pasado, el Gobierno colombiano realizó un vuelo de carga aérea cargado de alimentos, destinado a mitigar los efectos de la escasez y el encarecimiento de los productos básicos en la isla caribeña.

Desde entonces, el presidente Gustavo Petro ha reiterado su intención de ampliar los mecanismos de cooperación con La Habana, especialmente frente a las sanciones y restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos, que han exacerbado la situación de vulnerabilidad de la población cubana. El mandatario, en un mensaje publicado en X el domingo anterior, instó a la compra urgente de los excedentes de arroz que se generan en Colombia, para enviarlos sin dilación a Cuba, y criticó la falta de previsión de algunos funcionarios, diciendo que no quiere "funcionarios perezosos y asustados" cuando se trata de alimentar a un pueblo entero.

El nuevo cargamento que zarpará el 5 de junio incluirá alimentos básicos como arroz, azúcar, aceite y legumbres, así como insumos médicos y de higiene. Las autoridades colombianas están trabajando en la logística necesaria para asegurar que la carga llegue a su destino de forma segura y oportuna, coordinando con la marina de Guerra de Cuba y con organismos internacionales que supervisan la distribución de ayuda humanitaria.

Mientras tanto, la Cancillería colombiana sigue manteniendo su participación activa en las reuniones de la Asamblea General de la ONU y en otros foros multilaterales, donde promueve iniciativas de cooperación y seguridad internacional, y defiende la solidaridad regional como un pilar fundamental de la política exterior del país. Las declaraciones del presidente Petro han reactivado el debate interno sobre la política de ayuda internacional de Colombia, pero el gobierno insiste en que la prioridad es atender las necesidades humanitarias de la población cubana y fortalecer los canales de asistencia bilateral, con la esperanza de contribuir a aliviar la crisis que vive la isla.





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