Colombia establece marco regulatorio para incorporar sistemas de almacenamiento con baterías al sistema eléctrico nacional

La CREG emitió una nueva resolución que define las reglas para la integración de sistemas de almacenamiento de energía con baterías, buscando flexibilizar la operación del sistema eléctrico y facilitar la inclusión de fuentes renovables.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas ( CREG ) de Colombia ha emitido una nueva resolución que establece el marco regulatorio para la incorporación de los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica con Baterías (SAEB) al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Esta medida busca aportar mayor flexibilidad operativa al sistema eléctrico nacional y abrir nuevas alternativas para atender las necesidades del sector energético. Las tecnologías de almacenamiento podrán integrarse tanto al mercado como a la infraestructura eléctrica del país, participando como activos de red, como parte de proyectos de generación híbridos y como sistemas independientes con capacidad de desarrollar actividades comerciales dentro del mercado de energía.

La resolución fue adoptada tras el análisis de los comentarios recibidos durante el proceso de consulta pública del proyecto regulatorio. Uno de los aspectos centrales de la regulación es la definición de tres modalidades de participación para los SAEB.

La primera modalidad contempla la integración de los sistemas de almacenamiento como parte de la infraestructura del SIN, donde la resolución establece los criterios para determinar cuándo son necesarios estos proyectos, la forma en que deberán desarrollarse y las reglas para su remuneración. También define las obligaciones relacionadas con la calidad del servicio y la gestión de la energía almacenada y posteriormente entregada al sistema.

Esto aplica cuando las baterías pueden contribuir a solucionar necesidades de operación o de expansión de la infraestructura eléctrica. La segunda modalidad está dirigida a los SAEB asociados a plantas de generación. Para estos casos, la regulación fija las condiciones de conexión, operación y participación bajo las reglas que actualmente aplican a los generadores.

Este esquema permitirá aprovechar de mejor manera la energía producida por fuentes renovables intermitentes como la solar y la eólica, ya que facilitará el almacenamiento de energía que no sea despachada en determinados momentos y su posterior utilización cuando el sistema eléctrico la requiera. La tercera modalidad corresponde a los sistemas de almacenamiento independientes. Estos podrán aportar flexibilidad a la operación del sistema eléctrico mediante el almacenamiento y posterior entrega de energía, considerando las condiciones del mercado.

También podrán participar en la prestación del servicio de reserva de regulación secundaria de frecuencia o cuando existan requerimientos asociados a condiciones de seguridad del sistema. El director ejecutivo de la CREG, Antonio Jiménez Rivera, destacó el potencial de los sistemas de almacenamiento para fortalecer la operación del sector energético.

Según indicó, los SAEB tienen el potencial de aportar mayor flexibilidad a la operación del sistema eléctrico y facilitar la integración de nuevas fuentes de generación renovable, gestionar de manera eficiente determinadas condiciones operativas de la red, apoyar la atención de contingencias como periodos de escasez y fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico. La regulación incorpora ajustes derivados de las recomendaciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, garantizando así un marco coherente y robusto.

Esta regulación constituye un primer paso para la incorporación de tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica en Colombia. Por ahora, la entidad continuará avanzando en el desarrollo de nuevas resoluciones para otras tecnologías de almacenamiento y para servicios adicionales que puedan incorporarse al Sistema Eléctrico, con el objetivo de avanzar en la modernización y flexibilización del sector energético colombiano.

La medida representa un hito importante en la transición hacia un sistema eléctrico más resiliente, eficiente y adaptado a la creciente penetración de energías renovables no convencionales





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