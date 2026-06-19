Colombia establece medidas de seguridad y ley seca para la segunda vuelta presidencial de 2026

El gobierno colombiano anunció restricciones de alcohol, uso de dispositivos móviles y cierre de fronteras para garantizar el orden público durante la segunda vuelta electoral del 21 de junio de 2026, con horarios que varían según la ciudad.

El Gobierno de Colombia ha establecido un conjunto de medidas de seguridad y restricciones con motivo de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, conocidas popularmente como " ley seca ".

Estas disposiciones, que buscan garantizar el orden público antes, durante y después de la jornada electoral, incluyen la prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas, la restricción en el uso de dispositivos móviles en los puestos de votación y el control de la movilidad en zonas fronterizas. A nivel nacional, la ley seca regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 p.m. del lunes 22 de junio, periodo durante el cual quedará prohibida la comercialización y el consumo de licor en establecimientos públicos y privados.

No obstante, Bogotá, Bucaramanga y Popayán aplicarán la restricción desde la medianoche del viernes 19 de junio, es decir, 30 horas antes de lo establecido en el decreto nacional, como una medida preventiva adicional acordada con las autoridades locales. El Gobierno también autorizó a gobernadores y alcaldes para que, previa recomendación de los consejos de seguridad, puedan ampliar los horarios de la ley seca en sus jurisdicciones.

Por el contrario, en Medellín y el resto de Antioquia, así como en Cúcuta, se acatarán los horarios nacionales: desde las 6:00 p.m. del sábado hasta el mediodía del lunes. En el caso de Cúcuta, la restricción finalizará a las 6:00 a.m. del lunes, según informaron las autoridades territoriales. Adicionalmente, se han impuesto otras limitaciones para evitar alteraciones al proceso electoral.

Entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. del domingo 21 de junio, quedará restringido el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y equipos de video dentro de los puestos de votación, con excepción de periodistas acreditados, funcionarios de organismos de control y personal autorizado. Esta medida busca prevenir el constreñimiento de los electores y la difusión de información que pueda influir en la decisión de voto.

Asimismo, el Gobierno ordenó el cierre de los pasos terrestres y fluviales autorizados en las fronteras del país durante la jornada electoral, como parte de un operativo de seguridad integral. Para garantizar la movilidad de los ciudadanos, se pidió a los sistemas de transporte público que habiliten frecuencias y horarios especiales durante el día de los comicios. El incumplimiento de la ley seca y demás restricciones acarrea sanciones económicas que pueden superar el millón de pesos, según recordaron las autoridades.

Con estas disposiciones, el ejecutivo nacional y las administraciones territoriales pretenden crear un entorno seguro y ordenado para el desarrollo normal de la segunda vuelta presidencial, minimizando riesgos de disturbios o actos que puedan afectar la transparencia del proceso electoral





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