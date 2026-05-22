Ordeno a la ANI priorizar los estudios de este proyecto, que dada las afectaciones que por crisis climática empieza a sufrir el Canal de Panamá, puede ayudar de manera importante al comercio para la economía nacional y regional.

Ordeno a la ANI priorizar los estudios de este proyecto, que dada las afectaciones que por crisis climática empieza a sufrir el Canal de Panamá, puede ayudar de manera importante al comercio para la economía nacional y regional, señalando que "dada las afectaciones que por crisis climática empieza a sufrir el Canal de Panamá, puede ayudar de manera importante al comercio mundial y sería de gran beneficio económico para Colombia y el Chocó".

La propuesta técnica se basa en lo que se define como "el estudio de recorrido del tren interoceánico más corto posible en Colombia" La configuración geográfica del trayecto, según la cartografía oficial presentada, inicia en el extremo norte con el denominado "Puerto Mar Caribe", ubicado en la estación de pasajeros de Titumate El recorrido continúa por áreas de importancia ambiental y social, incluyendo estaciones en el Parque Nacional Natural Los Katíos, así como en las localidades de Riosucio y Curbaradó Además de la infraestructura de transporte, el El presidente ha subrayado que la visión del corredor no se limita exclusivamente al movimiento de carga pesada a través de una "línea férrea eléctrica y poderosa", sino que también poderosos para que Colombia pueda unir los cinco continentes en las redes de la supercomputación y la inteligencia artificial en el futuro, más desarrollo, más sostenibilidad, según destaca la información oficial del Ministerio de Transporte y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) que acompaña el mapa del proyecto Julian Andres Gonzalez Varga





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