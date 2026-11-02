Colombia estudia licencia por puntos para reducir siniestralidad vial

El Ministerio de Transporte de Colombia analiza un sistema de puntos en licencias para sancionar infracciones graves y reducir las más de 8.000 muertes viales anuales.

El Ministerio de Transporte de Colombia ha anunciado la evaluación técnica de un nuevo régimen administrativo de sanciones viales basado en un sistema de puntos. Esta medida legislativa representa una transformación estructural en el Código Nacional de Tránsito, buscando sustituir el modelo actual de multas económicas por un mecanismo que penalice la reincidencia con la pérdida progresiva del derecho a conducir. La iniciativa se fundamenta en la necesidad urgente de alterar las estadísticas de siniestralidad vial que afectan gravemente a la nación.

Reducción de mortalidad vial en Colombia

La propuesta surge en respuesta directa a las cifras alarmantes presentadas por el Ministerio de Transporte, las cuales indican que más de 8.000 personas pierden la vida anualmente en las vías del país. Los planificadores de políticas públicas consideran que el sistema de sanciones vigente, centrado predominantemente en el pago de comparendos, ha demostrado una eficacia insuficiente para disuadir comportamientos de riesgo. Por esta razón, la administración busca implementar un castigo que afecte directamente la continuidad de los conductores en el volante, especialmente aquellos que ignoran repetidamente las normas de seguridad.

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Elsa Noguera y el enfoque en la reincidencia

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, ha destacado la imperativa necesidad de establecer medidas rigurosas frente a los ciudadanos que reinciden en conductas que comprometen la seguridad vial. Noguera señaló específicamente que es urgente cambiar la cultura de acumulación de infracciones por exceso de velocidad o conducción bajo efectos del alcohol sin consecuencias graves para el individuo. El objetivo central de esta declaración política es eliminar la impunidad percibida ante delitos viales que ponen en riesgo la vida de otros usuarios de la vía pública.

Mecanismo de asignación y pérdida de puntos

El modelo administrativo propuesto asigna un saldo inicial de puntos a cada licencia de conducción emitida en Colombia. Este saldo se reduciría automáticamente cuando el titular cometa una infracción de tránsito, con la magnitud de la restación determinada por la clasificación y gravedad específica de la falta cometida. Los conductores que incumplan las normas de manera recurrente verían disminuido progresivamente su puntaje disponible, lo que activaría sanciones más severas a medida que se acerquen al límite establecido.

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Sanciones por velocidad, alcohol y otros riesgos

Las infracciones que desencadenarían descuentos de puntos incluyen principalmente la excedencia de los límites de velocidad permitidos en las diferentes zonas viales y la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Además, se contempla la penalización de otras violaciones que pongan en peligro la integridad física de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones. La cuantía exacta de puntos restados dependerá de los criterios técnicos que se definan durante el proceso de reforma legislativa del Código Nacional de Tránsito.

Impacto en la autorización de conducir

El punto de quiebre en este sistema se alcanza cuando el puntaje de un conductor llega a cero, momento en el cual enfrenta la suspensión o la pérdida definitiva de su licencia de conducción. Esta condición dependerá de las normas finales que se establezcan para la aplicación práctica del sistema. La intención del gobierno es que las sanciones trasciendan la responsabilidad económica, obligando a los infractores a responder por la pérdida de su autorización legal para maniobrar vehículos en el territorio nacional.