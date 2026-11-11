Colombia evalúa cierre de 17 embajadas tras la elección de Abelardo de la Espriella

El presidente eleido, Abelardo de la Espriella, ha planteado la posibilidad de cerrar y fusionar embajadas con el objetivo de reducir costes. Tres meses después de su toma de posesión, el gobierno está afinando los planes, aunque la propuesta aún no tiene confirmación oficial.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien fue elegido a finales de julio, ha dado a conocer que considerará cerrar y fusionar embajadas con el fin de reducir las estructuras diplomáticas del país.

La propuesta incluiría la reducción de 17 embajadas en total y la reestructuración de otros consulados, lo que representaría un ahorro significativo para el presupuesto del gobierno. De la Espriella explicó que la razón detrás de esta medida es la ineficiencia de la actual red diplomática, la cual no produce resultados concretos para Colombia.

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Propuesta de cierre de embajadas

El mandatario la describió como una estructura demasiado costosa, y aseguró que el nuevo gobierno priorizará la eficiencia y la utilidad de sus oficinas en el extranjero. Apenas tres meses después de su posesión, el equipo de la oficina del presidente ya está trabajando en la forma de llevar a la práctica esta propuesta. La información que proviene de Caracol Radio indica que las embajadas que se cerrarían incluirían las de Etiopía, Senegal, Haití, Barbados y Sudáfrica.

Además de cerrar aquellas sedes, el gobierno pretendería delegar las funciones de embajador en otros destinos, convirtiendo a la embajada en un puesto con menor peso simbólico, pero que mantendría la representación colombiana frente a los socios internacionales. En concreto, se reporta que de las sedes que permanecerían abiertas, un solo delegado de negocios ocuparía las misiones en Argelia, Ghana, Malasia, Azerbaiyán, Hungría, Irlanda, República Checa y Rumania.

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Asimismo, la reestructuración contempla cambios para las ciudades europeas: en Roma, solo quedaría representada una embajada que se ocuparía de los trámites ante el gobierno italiano, FAO y la Santa Sede, mientras que en París se mantendría un solo embajador ante Francia y la UNESCO. Todo este plan se haber presentado mucho más conservador en comparación con la visión original del presidente, quien al principio del mandato se suponía que cerraría 17 embajadas y 15 consulados en poco tiempo.

Plan de delegación y conservación

Un análisis más profundo implica que, de las sedes mencionadas, siete no se cerrarán completamente, sino que pasarán a manos de encargados de negocios: Argelia, Azerbaiyán, Ghana, Malasia, Hungría, República Checa y Rumania. El proyecto aún no cuenta con una definición formal, y por ello se debe esperar una confirmación oficial del gobierno antes de que la política se implemente.

En el corto plazo, la administración no ha dicho con certeza qué ocurrirá con las embajadas en Cuba, Nicaragua y Palestina, aunque se espera que también pasen por un proceso de análisis interno. Los expertos señalan que la reducción de la diplomacia colombiana en el exterior tendría un impacto en el desarrollo de la política exterior del país, ya que la eliminación de puestos claves y la dependencia de delegados de negocios podrían limitar las posibilidades de Colombia para ejercer su influencia en las relaciones bilaterales y multilaterales.

No obstante, el gobierno justifica la medida como una respuesta a la necesidad de equilibrar los gastos públicos y mejorar la eficiencia de los recursos frente a una situación de crisis económica global. En este contexto, el tema de la reducción de la presencia diplomática implica una compleja balanza entre la economía del Estado y la necesidad de mantener una política exterior activa en el escenario internacional.