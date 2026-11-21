El presidente Gustavo Petro y el secretario de Guerra Pete Hegseth debaten alianzas. Colombia busca fortalecer seguridad sin tropas extranjeras bajo el Escudo de las Américas.

La visita oficial del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Bogotá ha reactivado el debate sobre la posibilidad de implementar operativos conjuntos entre las Fuerzas Militares de Colombia y el ejército norteamericano. Este encuentro, que tuvo lugar esta semana, centró la atención en la lucha contra los grupos armados dedicados al narcotráfico, una prioridad compartida por ambas naciones en el contexto de la seguridad regional.

Definición del Gobierno sobre Operaciones Conjuntas

El presidente Gustavo De la Espriella, conocido púbicamente como Gustavo Petro, estableció una posición clara respecto a la solicitud de presencia de tropas extranjeras en territorio nacional. Durante su intervención, el mandatario aclaró que los requerimientos de cooperación con la administración Trump se enfocan exclusivamente en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública colombiana.

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Petro subrayó que no ha existido una solicitud formal para el despliegue de efectivos norteamericanos en suelo colombiano, destacando que dicha medida correspondería a la competencia exclusiva del Congreso de la República. No obstante, reconoció que la posibilidad no se descarta completamente, ya que forma parte de las estrategias contempladas en el Escudo de las Américas, iniciativa liderada por Washington a la que Colombia se adhiere junto con otras 18 naciones.

Perspectivas del Canciller y el Ministerio de Defensa

Tras la reunión sostenida en la capital con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el canciller Omar Bula, las posturas oficiales mostraron matices importantes sobre la soberanía y la alianza estratégica. El canciller Omar Bula enfatizó que las negociaciones se basan en una posición soberana, reafirmando que es Colombia quien decide lo que sucede dentro de sus fronteras.

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Bula describió la relación con Estados Unidos como un vínculo de beneficio mutuo dirigido contra el crimen transnacional organizado, al que calificó como el fenómeno más dañino para la región y para el mundo. Al detallar los detalles del Escudo de las Américas, el canciller señaló que esta coalición de 19 países representa un frente unido contra una amenaza global que afecta la estabilidad política y social.

Marco Constitucional y Aprobación Legislativa

La viabilidad jurídica de cualquier operativo conjunto enfrenta obstáculos significativos en el ordenamiento constitucional colombiano. El artículo 173, numeral 4, asigna al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Asimismo, el artículo 237 exige que el Gobierno oiga previamente al Consejo de Estado en casos de tránsito de tropas, buques o aeronaves de guerra.

El propio canciller Bula admitió que existen aspectos del acuerdo de cooperación en seguridad que deben ser sometidos a la aprobación del Congreso. Manifestó su expectativa de que este trámite se realice de manera rápida, argumentando que no se puede perder tiempo frente a la urgencia de combatir el crimen organizado con eficacia y eficiencia.

Consenso de Expertos sobre el Acuerdo de 2009

La consulta de constitucionalistas revela que no existe un tratado vigente que autorice explícitamente operaciones militares conjuntas en los términos actuales. Kenneth Burbano Villamarín, profesor universitario y exconjuez de la Corte Constitucional, explicó que se requiere un instrumento jurídico específico que las habilite.

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Burbano Villamarín recordó que en 2009, mediante un acuerdo simplificado, el entonces presidente otorgó autorizaciones amplias al ejército de Estados Unidos para el uso de instalaciones, libre circulación de personal y vehículos, así como el porte de armas. Sin embargo, señaló que el Auto 288 de 2010 de la Corte Constitucional determinó que dicho acuerdo no producía efectos jurídicos al no pasar por la aprobación legislativa de un tratado internacional.