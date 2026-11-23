Colombia enfrenta un déficit fiscal histórico mientras debate la ley de rescate económico. El gobierno analiza nuevas medidas tributarias y el costo de subsidiar combustibles.

El Congreso de Colombia iniciará este diciembre el análisis de la llamada ley de rescate económico, una reforma tributaria esencial para equilibrar las cuentas públicas del país. Este proceso legislativo ocurre en un contexto crítico donde la población busca alternativas para ajustar el déficit fiscal, que se ha visto agravado por el alto costo de los subsidios estatales a los combustibles.

Una de las partidas que más presión genera en las finanzas nacionales es el subsidio al diésel, cuyo costo para el Estado representa un desafío significativo. Las estimaciones más recientes advierten que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) podría alcanzar los COP 14 billones durante este año, una cifra que exige una respuesta inmediata y estructurada por parte de las autoridades competentes.

Also read David Alonso impulsa motociclismo en Colombia pese a falta de apoyo institucional

La crisis del FEPC y el gasto en combustibles

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es el mecanismo oficial utilizado por el Estado colombiano para mantener controlados los precios de la gasolina y el diésel. Sin embargo, el funcionamiento de este fondo ha generado un desequilibrio financiero severo. En el cierre de septiembre, Ecopetrol reportó que la cuenta por cobrar a este fondo ascendía a COP 11,4 billones, lo que refleja la magnitud del endeudamiento acumulado.

La situación se ha deteriorado debido a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. Con la guerra en Medio Oriente y las afectaciones en el Estrecho de Ormuz, el precio del barril Brent se ubicó en promedio en USD 124 en octubre, siendo el nivel más alto registrado desde julio de 2022 en términos reales, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). Este contexto global ha encarecido considerablemente los combustibles a nivel internacional.

Advertisement

Los cálculos del sector privado indican que, dependiendo de los precios internacionales, la tasa de cambio del peso frente al dólar y las decisiones gubernamentales, el déficit del fondo podría cerrar el año en casi COP 15 billones. En el presupuesto del próximo año, el Ministerio de Hacienda ha destinado ya COP 9,6 billones para pagar el déficit del FEPC, una cifra que proviene directamente de los recursos del erario nacional.

Propuestas tributarias y ajustes necesarios

Tras la eliminación de la impopular medida de elevar al 19 % el IVA sobre varios alimentos, agroinsumos y medicina prepagada, el Ejecutivo ha retirado la propuesta de reducir el impuesto de renta a las empresas. En su lugar, el Ministerio de Hacienda ha presentado múltiples datos al Legislativo sobre la magnitud del ajuste necesario y las consecuencias económicas de no actuar.

La estrategia actual se centra en compensar el recaudo perdido mediante una sobretasa al impuesto de renta dirigida a los contribuyentes de altos ingresos. El objetivo es garantizar que quienes disfrutan de exenciones y exclusiones en el impuesto a las ventas realicen el aporte fiscal correspondiente. Esta medida busca corregir desequilibrios en la carga tributaria sin afectar a la clase media o baja.

El Ministerio de Hacienda ha insistido en la urgencia de la reforma, presentando evidencia sobre las consecuencias de no implementar los ajustes. Sin embargo, el debate legislativo enfrenta la resistencia de diversos actores políticos y gremiales que temen por el impacto en la actividad económica y el costo de vida de los ciudadanos.

Resistencia gremial y riesgos de inflación

El tema del subsidio al diésel se ha mantenido al margen de las discusiones principales, a pesar de su impacto fiscal. Subir el precio de los combustibles no es una medida popular y conlleva riesgos políticos considerables. El Gobierno asume el riesgo de enfrentar un paro camionero similar al que occurred en 2024, cuando los transportadores bloquearon vías por aumentos en los costos operativos.

Advertisement

Los gremios de transporte han advertido repetidamente que mover la aguja del precio del diésel aumentaría sus costos de operación y reduciría la rentabilidad de sus actividades comerciales. Además, existen temores fundados sobre los efectos en la inflación, dado el peso del transporte en la cadena de suministro de alimentos, insumos, materiales de construcción y mercancías para el comercio y la industria.

A pesar de la popularidad negativa de estas medidas, Miguel Gómez, ministro de Hacienda, ha señalado que Colombia debe tomar decisiones definidas. La advertencia es clara: si el gobierno no realiza el ajuste ordenado, el mercado impondrá la corrección de forma brusca y desordenada, lo que podría generar una crisis económica más profunda.

Evaluación de expertos y alternativas fiscales

Analistas económicos como José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, y Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, han advertido que el ajuste fiscal debe incluir una evaluación seria del impacto de subsidiar el diésel. Consideran que mantener estos subsidios en un contexto de alta deuda es insostenible a largo plazo.

Por su parte, Sebastián Correa, experto en Derecho Tributario y socio de Serrano Martínez CMA, afirmó que el esfuerzo fiscal no debe basarse únicamente en imponer más impuestos, ya que la carga tributaria en Colombia ya es alta. Sugiere en su lugar hacer más eficiente al Estado y evaluar medidas como el desmonte parcial o total del subsidio al diésel.

Mientras se define la estructura final de la ley, los expertos también han mencionado otras posibles fuentes de ingresos o reestructuraciones, como subir las cotizaciones a salud para quienes ganan más de dos salarios mínimos o incluso evaluar la venta de activos estatales como ISA. Sin embargo, ninguna de estas opciones ha sustituido la necesidad de abordar el núcleo del problema: el déficit estructural del fondo de estabilización de precios de los combustibles.