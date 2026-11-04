Colombia evalúa préstamo del FMI por US$5.000 millones para ajuste fiscal

El Gobierno colombiano negocia con el Fondo Monetario Internacional un respaldo de hasta US$5.000 millones para estabilizar las finanzas públicas y evitar el default en 2027.

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional se encuentra actualmente en Colombia para iniciar una serie de reuniones privadas con las máximas autoridades económicas del país. Este encuentro marca el inicio de negociaciones cruciales sobre la viabilidad de un posible programa de financiamiento que podría ascender entre US$4.000 millones y US$5.000 millones.

Negociación urgente por financiamiento estatal

La visita de la delegación internacional responde a la solicitud formal del Gobierno nacional para revisar exhaustivamente la situación fiscal y el estado de las cuentas públicas colombianas. Las conversaciones tienen como objetivo central definir las medidas necesarias para corregir el actual déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad económica a mediano plazo.

Also read El FMI respalda la Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno colombiano

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha destacado que las necesidades de financiación de la Nación para el año 2027 alcanzan la cifra de US$25.000 millones. Esta magnitud de recursos representa un desafío estructural que obliga al Ejecutivo a presentar un plan de ajuste fiscal consistente y creíble ante los mercados internacionales.

Gómez advirtió que acceder a préstamos en las condiciones actuales sin un programa de reforma seria imposible. El funcionario explicó que el 46% de los ingresos presupuestales proviene actualmente de deuda nueva, lo que indica que una parte significativa de las obligaciones estatales se financia mediante nuevos créditos, una práctica insostenible sin cambios drásticos.

Advertisement

Posiciones oficiales y postura del organismo

El vicepresidente José Manuel Restrepo reconoció durante sus declaraciones que es muy probable que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional adopte una naturaleza similar a los programas anteriores. Restrepo señaló que el monto final y las condiciones dependerán directamente de las discusiones técnicas que se sostendrán esta semana con los directivos del organismo.

Por su parte, el organismo multilateral emitió un comunicado a través de su portavoz, Julie Kozack, expresando su satisfacción por la decisión de las autoridades colombianas de presentar un paquete importante de medidas fiscales ante el Congreso. El FMI calificó este paso como significativo para afrontar los desafíos heredados por la nueva administración y fortalecer la sostenibilidad fiscal.

No obstante, el pronunciamiento oficial no constituye una aprobación definitiva del contenido específico de la reforma ni confirma la entrega inmediata de recursos. La misión técnica continuará sus evaluaciones la próxima semana para determinar si las propuestas cumplen con los estándares requeridos para desbloquear el apoyo financiero.

Riesgos económicos y Ley de Rescate Económico

En medio de estas gestiones diplomáticas y financieras, el Gobierno radica en el Congreso la Ley de Rescate Económico. Esta iniciativa legislativa contempla modificaciones tributarias, una reducción estricta del gasto estatal y la generación de recursos adicionales destinados específicamente al sistema de salud público.

Advertisement

Restrepo advirtió categóricamente que la inacción frente al desequilibrio financiero podría llevar a Colombia a enfrentar una crisis nunca antes vivida en la historia republicana. El vicepresidente señaló que mantener el statu quo implicaría entrar en default soberano en 2027, obligando al Estado a multiplicar por cinco sus fuentes de financiación internacionales.

Las negociaciones previas incluyeron encuentros en septiembre entre el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, y autoridades locales como Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Estos diálogos sentaron las bases para la actual ronda de conversaciones donde se abordará la necesidad de recuperar el acceso a los mercados de capitales mediante el respaldo institucional del Fondo.