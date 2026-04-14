Colombia exige a Perú esclarecer ataque a embarcación en el Putumayo con un muerto

La Cancillería colombiana solicita una investigación exhaustiva a Perú tras un ataque armado contra una embarcación colombiana en el río Putumayo, que resultó en la muerte de una persona y heridas a otra. El incidente ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países.

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta nuevas tensiones con Perú tras un incidente en el río Putumayo , donde una embarcación colombiana fue atacada a tiros, resultando en la muerte de una persona y heridas a otra. La Cancillería colombiana ha solicitado formalmente a las autoridades peruanas una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del ataque, incluyendo el modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. La lancha, que cubría la ruta entre Puerto Asís y Leticia, fue interceptada en el sector de Marandúa, municipio de El Encanto, departamento del Amazonas, la noche del 12 de abril. Los testimonios sugieren que los disparos provinieron de unidades de la Marina de Guerra del Perú, desencadenando una serie de eventos que han escalado la preocupación entre ambos países vecinos.

El incidente, que inicialmente involucró un procedimiento de control, según versiones de navegantes, culminó en un intercambio de disparos marcado por la confusión y la falta de visibilidad. El capitán de la embarcación, José Miguel Gutiérrez, falleció a causa de los disparos, mientras que uno de sus hijos resultó herido. Adicionalmente, se reporta la presunta detención de otras personas a bordo por parte de las autoridades peruanas. La Cancillería colombiana también ha solicitado información sobre el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación de los ciudadanos colombianos que tripulaban la embarcación. El gobierno colombiano, a través del Consulado de Colombia en Iquitos, ha iniciado las gestiones consulares pertinentes para brindar asistencia y acompañamiento a los connacionales afectados por el incidente, demostrando su compromiso con la protección de sus ciudadanos en el extranjero.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el incidente durante un consejo de ministros realizado en Ipiales, Nariño, sugiriendo una conexión con fuerzas políticas de derecha latinoamericanas. 'Esto no es coincidencia. Esto se llama los señores que se reunieron en Miami. La derecha latinoamericana', afirmó el mandatario. La lancha, identificada como RR San José, transportaba carga seca hacia Leticia cuando fue interceptada. El gobierno colombiano busca respuestas claras y una pronta aclaración de lo sucedido, intensificando la presión diplomática sobre Perú. Este incidente se suma a una serie de tensiones en la región fronteriza, donde la seguridad y la estabilidad se ven constantemente desafiadas por diversas problemáticas, incluyendo actividades ilícitas y conflictos armados. La situación exige una respuesta coordinada y diplomática para evitar una escalada de las tensiones y garantizar la seguridad de los ciudadanos de ambos países





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