Colombia exige a Perú esclarecer ataque en el río Putumayo y muerte de ciudadano

La Cancillería colombiana solicita formalmente a Perú una investigación exhaustiva sobre el ataque a una embarcación en el río Putumayo que resultó en la muerte de un ciudadano colombiano. El ministro de Defensa colombiano ha confirmado los hechos y se mantiene contacto con las autoridades peruanas.

La Cancillería colombiana ha elevado una solicitud formal a las autoridades peruanas, instando a una investigación exhaustiva y transparente sobre los eventos que rodearon el ataque a una embarcación colombiana en el río Putumayo, ocurrido la noche del 12 de abril. Este incidente, marcado por la violencia, ha resultado en la trágica pérdida de la vida de un ciudadano colombiano, el capitán de la embarcación, lo que ha generado profunda consternación y preocupación en el gobierno y la sociedad colombiana. La solicitud de Colombia busca, en primer lugar, esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque, incluyendo la identificación de los responsables y la determinación de las causas que condujeron a este lamentable desenlace. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha solicitado a su contraparte peruana información detallada sobre el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación actual de los ciudadanos colombianos que se encontraban a bordo de la embarcación al momento del ataque. Esta solicitud refleja la preocupación del gobierno colombiano por la seguridad y el bienestar de sus connacionales, así como su compromiso de garantizar que se les brinde la asistencia necesaria y se respeten sus derechos.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha confirmado públicamente la muerte de un ciudadano colombiano en el contexto de un operativo de la Marina de Guerra del Perú en el río Putumayo, una zona fronteriza que históricamente ha sido escenario de actividades ilícitas y tensiones. El ministro Sánchez ha detallado que los hechos ocurrieron el domingo 12 de abril, alrededor de las 9:00 de la noche, cerca de Marandúa, en la región del Amazonas colombiano, frente a la población de El Estrecho, en territorio peruano. Según los informes preliminares, una unidad fluvial peruana, en medio de labores de patrullaje, detectó dos embarcaciones, una lancha y un remesero. En el curso de este procedimiento, se produjeron disparos que, lamentablemente, resultaron en la muerte de José Miguel Gutiérrez Baquero, un ciudadano colombiano de 82 años y propietario de la embarcación de carga. Uno de los hijos del señor Gutiérrez Baquero resultó herido en el incidente y está recibiendo atención médica en San Antonio del Estrecho, Perú. Además, otros dos tripulantes de la embarcación se encuentran bajo custodia de las autoridades peruanas, lo que ha generado una especial preocupación por su situación legal y su bienestar.

El gobierno colombiano ha actuado con prontitud y diligencia ante esta situación. Desde las primeras horas posteriores al incidente, se estableció comunicación directa con la Armada del Perú y se mantuvo contacto con el ministro de Defensa peruano. El ministro Sánchez ha destacado la importancia de una colaboración estrecha entre las autoridades de ambos países para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La Cancillería colombiana ha reiterado su compromiso de brindar todo el apoyo consular necesario a las familias de las víctimas y de asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos colombianos involucrados en el incidente. La situación en el río Putumayo sigue siendo objeto de atención prioritaria por parte de las autoridades colombianas, quienes han manifestado su disposición a cooperar plenamente con las investigaciones peruanas para que se haga justicia y se eviten futuros incidentes de esta naturaleza. La necesidad de una investigación transparente, exhaustiva y que rinda cuentas es crucial para restablecer la confianza entre ambos países y garantizar la seguridad en la región fronteriza. Este incidente resalta la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y la necesidad de mecanismos efectivos para prevenir y responder a situaciones de violencia en zonas de frontera.





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