Colombia exige ajuste fiscal y reforma tributaria para estabilizar economía

Análisis de la necesidad urgente de ajuste fiscal en Colombia, con enfoque en IVA, pensiones y reducción de gastos públicos para cerrar la brecha presupuestal.

Colombia enfrenta una situación crítica que requiere un ajuste fiscal inmediato y profundo. La brecha entre los ingresos del Estado y sus gastos ha alcanzado niveles que amenazan directamente la estabilidad financiera del país. Esta situación no es reciente, sino el resultado de problemas acumulados durante décadas. La Constitución de 1991 amplió las responsabilidades estatales sin ajustar los ingresos correspondientes.

Deficiencias estructurales del presupuesto nacional

Una reciente Nota Macro de la Universidad de Los Andes destaca que el gasto del gobierno central aumentó del 18.7 al 23.8 por ciento entre 2019 y 2026. Por otro lado, los ingresos pasaron de 16.2 al 16 por ciento del PIB. Esta diferencia representa una brecha significativa que no se puede cerrar solo corrigiendo los excesos de administraciones anteriores. La dependencia de la deuda para financiar este desfase incrementa el pago de intereses y reduce el margen de inversión pública.

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El desafío es enorme porque los mayores gastos del país son pensiones, salud y el Sistema General de Participaciones. Estos rubros tienen una escasa posibilidad política de reducción. Por lo tanto, los recortes deben alcanzar partidas con suficiente peso para modificar las cuentas públicas. Erradicar el despilfarro es ejemplarizante, aunque por sí solo no resuelve el desequilibrio financiero general.

Propuestas clave para la reforma económica

El proyecto de ley de Rescate Económico propone eliminar las exenciones especiales por gastos de representación de ciertos funcionarios públicos. Mantener estas exenciones no tiene justificación tras haberlas disfrutado durante mucho tiempo. La inclusión de medidas penales contra grandes evasores y contrabandistas también es vital. Estas medidas deben ampliarse a comercios informales y profesiones liberales renuentes a tributar para propiciar un compromiso social real.

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Las reducciones salariales a los congresistas, con incidencia en otras escalas, y los cambios en los esquemas de seguridad para exfuncionarios aportarían legitimidad al ajuste. La confianza pública es fundamental para pedir sacrificios, y esto comienza demostrando que las cargas se distribuyen con justicia. La polarización política no reduce la deuda, pero sí amenaza la supervivencia del Estado y su capacidad de gestión.

Idealización del IVA como motor de ingresos

Desde el lado de los ingresos, el IVA ofrece el mejor potencial para cerrar la brecha. Uniandes propone reducir los tratamientos preferenciales y unificar la tasa. Esto debe ir acompañado de un aumento en las transferencias a los hogares de menores ingresos. La devolución del IVA debe ser una garantía verificable para los ciudadanos.

Su viabilidad dependerá de que compense efectivamente el IVA pagado por los hogares en pobreza y que llegue a tiempo. Es necesario considerar incluso las zonas con dificultades de acceso a medios electrónicos. El costo del empleo formal merece especial atención durante este proceso de reforma estructural.

Impacto en el empleo y aportes sociales

El proyecto contempla modificaciones a los aportes al SENA, al ICBF y a la salud. Convendría extender estas modificaciones al cuatro por ciento del valor de la nómina. Este recurso se transfiere a las cajas de compensación familiar, las cuales solo utilizan el 26.6 por ciento de sus recaudos en la compensación salarial de los trabajadores. Esta eficiencia podría mejorarse para apoyar la economía.

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La pregunta central es si el Gobierno podrá construir el respaldo nacional para tramitar esta reforma. Es crucial aceptar correcciones que la hagan más equitativa para generar confianza. También se debe evaluar si el Congreso la estudiará con el rigor que demanda una necesidad apremiante. El futuro económico depende de la capacidad de acuerdo nacional.