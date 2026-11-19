El canciller Omar Bula confirma que el Legislativo debe autorizar alianzas militares con Estados Unidos. El presidente De la Espriella desmiente a The New York Times sobre un supuesto rechazo al Escudo de las Américas.

El canciller Omar Bula estableció este miércoles un límite claro en la política de defensa nacional al anunciar que el Congreso de la República de Colombia posee la exclusiva facultad constitucional para autorizar cualquier tipo de operación militar conjunta con naciones extranjeras. Esta declaratoria formal se produjo durante un encuentro oficial destinado a agradecer el respaldo técnico y logístico brindado por Estados Unidos en la lucha ininterrumpida contra el narcotráfico y las estructuras terroristas que operan en territorio nacional.

Mecanismo de autorización legislativa

Bula enfatizó que cualquier decisión ejecutiva dentro del marco del Escudo de las Américas debe someterse al escrutinio y aprobación del cuerpo legislativo. Esta coalición multinacional de cooperación militar, liderada por el presidente estadounidense Donald Trump y anunciada en marzo de 2026, ya ha integrado a Colombia en sus esquemas de seguridad regional. El diplomático expresó su esperanza de que el trámite de aprobación sea ágil, señalando que el tiempo es un recurso crítico contra la delincuencia organizada.

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Posturas de los actores políticos

Estas precisiones jurídicas y políticas surgen como respuesta directa a un artículo publicado por el diario The New York Times, el cual afirmaba que el Gobierno de Abelardo de la Espriella carecía de los votos necesarios en el Congreso para legalizar la presencia de tropas estadounidenses. El reportaje sugería que el presidente había rechazado inicialmente un plan conjunto debido a esta falta de apoyo político interno. Sin embargo, fuentes citadas por el medio extranjero indicaron que este escenario forzó una modificación en los planes del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth.

Ante la viralización de estas acusaciones, el vocero oficial del Palacio de Nariño, Miller Soto, calificó la información como absolutamente falsa. Posteriormente, el presidente De la Espriella interven directamente en la polémica a través de su cuenta en X, negando rotundamente cualquier rechazo a la propuesta de Donald Trump. El jefe de Estado reafirmó que la cooperación con Estados Unidos sigue siendo sólida y se enfoca en fortalecer capacidades militares y de inteligencia, nunca en la despliegue de fuerzas extranjeras sin mandato legislativo.

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Impacto en la seguridad nacional

Pete Hegseth arribó a Bogotá el miércoles pasado sobre las 5:00 de la tarde, siendo recibido con honores militares por la cúpula de la Defensa y la Policía. El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, utilizó la oportunidad para destacar la importancia de la cohesión regional, mencionando la participación de diecinueve países en la lucha contra el narcoterrorismo. Mora subrayó que el narcotráfico actúa como un cáncer que ha devastado el hemisferio durante años y que solo mediante el trabajo mancomunado se podrá erradicar.

El canciller Omar Bula detalló que los objetivos de esta cooperación abarcan la eliminación de masacres, atentados y ataques con drones en zonas vulnerables. Aunque Bula sostuvo que es Colombia quien decide los movimientos internos, insistió en que la relación con Washington se basa en el beneficio mutuo. La alianza busca proteger tanto a las tropas nacionales como a la población civil de estos males estructurales. La visita de Hegseth culminó con la réplica del secretario de Guerra, quien republicó el mensaje presidencial y confirmó que el Departamento de Defensa continúa a disposición de Bogotá para derrotar a los narcoterroristas.