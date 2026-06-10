Colombia Femenina Campeona de la Liga de Naciones de Conmebol y Clasificada al Mundial

La selección femenina de Colombia se consagró campeona de la Liga de Naciones de Conmenecesitando un triunfo a domicilio y asegurando su clasificación directa a la Copa del Mundo. Este nuevo título reafirma el crecimiento del fútbol femenino en el país y prepara al equipo para el máximo torneo internacional.

¡Campeonas! Colombia conquistó la Liga de Naciones de Conmebol, logrando un importante triunfo a domicilio que le permitió consagrarse con el trofeo. Este triunfo no solo asegura la clasificación al Mundial, sino que también corona al equipo como monarca del torneo continental.

La selección femenina colombiana demostró un nivel excepcional a lo largo de la competencia, combinando solidez defensiva y potencia ofensiva. En el partido decisivo, las jugadoras mostraron una entrega total, superando a su rival en cada sector del campo. La victoria se consolidó gracias a goles clave y una defensa impenetrable que neutralizó los intentos contrarios.

La celebración en el terreno de juego fue emotiva, con las futbolistas y el cuerpo técnico abrazándose en medio de la algarabía de los aficionados que viajaron para apoyarlas. Este logro representa un hito para el fútbol femenino colombiano, que sigue creciendo y ganando reconocimiento internacional. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) felicitó a Colombia por su desempeño y por carriedo la Liga de Naciones con jerarquía.

Ahora, el equipo nacional finaliza su preparación con miras a la Copa del Mundo, donde buscará superar su mejor actuación histórica. Este campeonato también define los cupos para el repechaje intercontinental, aunque Colombia ya aseguró su cupo directo a la cita orbital. La tabla de posiciones final de la Conmebol Liga de Naciones quedó con Colombia en la cima, seguida de otras selecciones que también competirán en el Mundial.

Entre los temas colaterales, la actuación de Lilibeth Chacón en la Vuelta a Colombia, quien ganó en Santuario y se acerca al título, y la victoria de los San Antonio Spurs en la final de la NBA, amplían el panorama deportivo regional. Además, la selección de Noruega, vestida como vikingos, se prepara para el Mundial en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak.

Estos eventos evidencian la diversidad y el dinamismo del deporte a nivel mundial, con múltiples disciplinas en plena actividad. En resumen, Colombia femenina es campeona de la Liga de Naciones de Conmebol y ya piensa en el Mundial, mientras el ecosistema deportivo continúa con competencias emocionantes en distintas disciplinas





Antena2RCN / 🏆 21. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Femenina Liga De Naciones Conmebol Mundial Femenino Campeonato Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia y Argentina disputan título y repechaje en última jornada de Liga de Naciones femeninaLa tensión se alargó en la Liga de Naciones femenina sudamericana. Aunque Colombia y Argentina definieron anticipadamente su pase al Mundial de 2027, siguen en juego este martes el título y dos boletos para la repesca en la última y novena jornada del torneo. Cafeteras y albicelestes todavía se mantienen en la pelea por alzar el trofeo de la primera edición de la Liga de Naciones del continente. Ambas enfrentarán a dos equipos que se juegan el todo por el todo para aferrarse a la zona de repechaje. Los encuentros se disputarán en horario unificado a las 6:00 de la tarde. De momento, el combinado colombiano está de líder con 17 puntos, tras vencer 1-0 a Uruguay. Su siguiente rival será Paraguay, con 10 unidades y necesitado de una victoria para escalar en la tabla de clasificación. La mediocampista Ilana Izquierdo comentó: seguimos con los pies en la tierra, queremos ganar la Liga de Naciones y el partido contra Paraguay va a ser clave. La atacante Mayra Ramírez expresó que Colombia es un gran equipo que está trabajando por dejar una huella. Las argentinas se verán con Ecuador, que mostró un juego mucho más ofensivo con el cambio en la dirección técnica. La Tricolor venció 2-1 a Chile la jornada pasada y dejó a la Roja fuera de competencia. La delantera Nayely Bolaños declaró: la profe nos ha transmitido mucha responsabilidad, asumir que podemos jugar de tú a tú sin importar quien esté al frente, yo creo que se notó el partido pasado. La fecha anterior debutó la mexicana Eva Espejo al frente de Ecuador, que cierra el torneo con un duelo en Quito contra uno los rivales más complicados y ambiciosos del certamen. El DT de Argentina, Germán Portanova, dijo: seguimos con fe, con posibilidades de campeonar.

Read more »

¿Dónde ver Paraguay vs. Colombia por Liga de Naciones Femenina?Ambos equipos buscarán la victoria para afianzar posiciones en la tabla y terminar de la mejor forma el campeonato.

Read more »

La Selección Colombia femenina busca el título de la Conmebol Liga de NacionesLa Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora va por el título de la Conmebol Liga de Naciones. El equipo se prepara para la final de la Liga BetPlay.

Read more »

Selección Colombia Femenina clasifica al Mundial y apunta al tricampeonato en Conmebol Liga de NacionesLa selección femenina de Colombia aseguró su boleto a la Copa del Mundo y ahora busca el título de la Conmebol Liga de Naciones. El entrenador Alfredo Arias anunció la ambición de conquistar el tricampeonato, mientras que el delantero Cristian Barrios resaltó la unidad en el vestuario. Además, otros deportes como el ciclismo femenino con la Vuelta a Colombia y el baloncesto profesional con el primer título de Toros del Valle, también destacaron en la jornada deportiva colombiana.

Read more »