Colombia femenina clasifica al Mundial y la Vuelta a Colombia define campeona

La Selección Colombia femenina aseguró su lugar en la Copa del Mundo y ahora busca el título de la Liga de Naciones. Mientras tanto, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 se define con una contrarreloj.

La Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora va por el título de la Conmebol Liga de Naciones. El combinado nacional, dirigido por Nelson Abadía, logró el boleto tras una destacada campaña en las eliminatorias, donde demostró solidez defensiva y efectividad en ataque.

Jugadoras como Linda Caicedo, Catalina Usme y Leicy Santos han sido fundamentales en este proceso, aportando goles y liderazgo. El próximo desafío es la Liga de Naciones, un torneo que reúne a las mejores selecciones del continente y que otorga un prestigio adicional. Colombia buscará su primer título en esta competencia, enfrentando a rivales como Brasil, Argentina y Chile. El equipo se prepara con partidos amistosos contra Jordania y otras selecciones, afinando detalles tácticos y físicos.

La afición colombiana espera con ansias ver a su selección brillar en el escenario mundial. Por otro lado, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 se encuentra en su recta final, con emociones intensas. La ciclista venezolana Lilibeth Chacón ganó la etapa en Santuario y se acercó al título, pero la definición será este domingo con una contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda y Apía.

La competencia ha mostrado un alto nivel, con pedalistas de varios países disputando cada kilómetro. El Canal RCN y la APP de RCN transmitirán todas las emociones de esta vuelta ciclística, que es una de las más importantes del calendario femenino en América Latina. La etapa contrarreloj promete ser decisiva, ya que las diferencias son mínimas entre las líderes.

Además, se espera una gran asistencia de público a lo largo del recorrido, apoyando a las corredoras. En el ámbito del automovilismo, se vivió una apasionante pole en el Gran Premio de Mónaco, con Antonelli, Verstappen y Hamilton al frente. La carrera promete ser emocionante en las estrechas calles del principado. Mientras tanto, la Selección de Noruega se prepara para el Mundial con un particular ritual: vestidos como vikingos, el equipo nórdico palpita la pasión del torneo.

Noruega está en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, y debutará el 17 de junio. El combinado noruego busca superar su actuación en ediciones anteriores y cuenta con jugadoras de gran calidad. En resumen, el deporte colombiano vive momentos de gloria con la clasificación de la selección femenina de fútbol al Mundial y la emocionante definición de la Vuelta a Colombia Femenina. Ambos eventos llenan de orgullo a un país que respira deporte.

La selección femenina no solo aseguró su cupo, sino que aspira a conquistar la Liga de Naciones, un torneo que fortalecerá su camino hacia el Mundial. Por su parte, la Vuelta a Colombia demuestra el crecimiento del ciclismo femenino en la región, con competencias de alto nivel y cobertura mediática. La afición espera con entusiasmo los próximos capítulos de estas historias deportivas





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