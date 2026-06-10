Colombia Femenina hace historia: título de la Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina logró el título más importante de su historia al ganar la Liga de Naciones de Conmebol, venciendo a Paraguay 3-4 en Asunción. Con 18 puntos, superó a Argentina en la tabla. Este triunfo se suma a la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019 y otros logros. Ahora, el equipo busca ganar la Copa América, donde ha sido subcampeón en cuatro ocasiones.

La Selección Colombia Femenina escribió una página dorada en su historia al conquistar la Liga de Naciones Femenina de Conmebol , el título más importante obtenido por el equipo absoluto hasta la fecha.

El triunfo se consumó este martes en Asunción, Paraguay, donde las colombianas vencieron 3-4 a las anfitrionas en un partido épico, asegurando el primer lugar de la tabla con 18 puntos, dos más que Argentina. Este logro representa un hito en el fútbol femenino colombiano, que ha ido creciendo de manera sostenida en los últimos años, superando obstáculos y demostrando su calidad en el ámbito internacional.

La victoria no solo llenó de orgullo a todo un país, sino que también consolidó a esta generación de jugadoras como una de las más exitosas de la historia. El camino hacia este título comenzó con la clasificación a la Liga de Naciones, un torneo que reunió a las diez selecciones de Sudamérica. Colombia demostró su poderío desde el inicio, con un juego ofensivo y una defensa sólida que le permitió sumar victorias clave.

En la fase final, el enfrentamiento contra Paraguay fue un verdadero duelo de titanes, con goles que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos. La heroína de la jornada fue Ana María Guzmán, quien anotó un doblete y un golazo que quedará en la memoria colectiva. Su actuación reflejó el espíritu de lucha de un equipo que siempre creyó en sus posibilidades.

Este triunfo se suma a otros logros importantes, como la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, obtenida tras vencer a Argentina en penaltis, un momento que reivindicó el esfuerzo de las jugadoras ante las dificultades que habían enfrentado. Ahora, el objetivo inmediato de la Selección Colombia Femenina es conquistar la Copa América, un torneo en el que ha sido subcampeona en cuatro ocasiones (2010, 2014, 2022 y 2025).

La última vez, en 2025, perdió frente a Brasil en una final que también se definió desde el punto penal. Ese segundo lugar, sin embargo, le aseguró un cupo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Además, el título de la Liga de Naciones se suma al logro más importante a nivel de clubes: la Copa Libertadores ganada por el Atlético Huila en 2018, tras vencer al Santos de Brasil en penaltis. A nivel juvenil, el equipo Sub-17 también hizo historia al ganar el Sudamericano de 2008, siendo la base de la selección que luego clasificó al primer Mundial de mayores.

Con estos antecedentes, el futuro del fútbol femenino en Colombia se perfila brillante, con una generación de jugadoras talentosas y un respaldo cada vez mayor de la afición y las instituciones





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