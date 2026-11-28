La selección femenina de Colombia cayó 3-1 contra Australia en Canberra. Linda Caicedo marcó un gol excepcional, pero una propia puerta y un fallo defensivo sellaron el resultado en el GIO Stadium.

La selección femenina de fútbol de Colombia sufrió una derrota contundente con marcador de 3-1 frente a la selección de Australia en el GIO Stadium de Canberra. Este encuentro se disputó durante la última fecha FIFA del año 2026, marcando el cierre del ciclo de partidos internacionales para ambas confederaciones en el calendario anual.

Desempeño individual y figura del partido

A pesar del resultado negativo, el desempeño técnico del equipo colombiano no fue deficiente durante la mayor parte del juego. La figura indiscutible del enfrentamiento resultó ser la centrocampista colombiana Linda Caicedo, quien se destacó por su calidad técnica y su capacidad para crear peligro constante en el área rival. Su actuación individual contrastó con la fragilidad defensiva que terminó definiendo el marcador a favor del equipo oceánico.

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Primer tiempo y el gol de Caicedo

El encuentro comenzó con un gol temprano de Australia al minuto 10, producto de una jugada colectiva muy bien ejecutada. Alanna Kennedy aprovechó el espacio para quedar mano a mano con la guardameta Katherin Tapia y definir con precisión cruzada hacia la base del palo derecho. Este gol pareció ser un Baldazo de agua fría para el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia, quienes tuvieron que buscar una reacción inmediata para no quedarse atrás en el marcador.

La respuesta llegó apenas cinco minutos después, en el minuto 15, cuando Linda Caicedo recuperó la pelota en su propia mitad del campo. La jugada fue magistral: superó a cuatro jugadoras australianas en su camino hacia la portería y empató el encuentro con un definición certera. Antes de esta anotación, Caicedo ya había tenido otro remate que estrelló contra el poste, mostrando que su suerte estaba cerca de girar a su favor.

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Segunda mitad y el gol en propia puerta

La primera mitad terminó con la sensación de que Linda Caicedo podría haber marcado un hat-trick, pero la madera del pórtico se lo impidió en al menos dos oportunidades más. El ritmo del juego mantuvo a Colombia compitiendo hasta el descanso, con la volante creativa como principal motor ofensivo del conjunto vallecaucano y nacional.

El giro dramático del partido ocurrió en el minuto 59 de la segunda mitad. Daniela Arias, quien se desempeñaba en la zaga, sufrió un infortunio al intentar despejar el balón bajo presión. Jorelyn Carabalí intentó interceptar el pase, pero falló en su intento, lo que permitió que el esférico ingresara a la red de la guardameta Katherin Tapia. Este gol en propia puerta devolvió la ventaja a las australianas, rompiendo el equilibrio táctico que Colombia había logrado construir.

Cierre del encuentro y próximos pasos

El remate final del duelo lo puso Caitlin Foord, reconocida como la mejor jugadora de la AFC en ese momento. Su intervención liquidó matemáticamente el pleito, consolidando la victoria para Las Matildas y cerrando la noche en suelo oceánico con un marcador definitivo de 3-1. Este resultado representa un desafío para el cuerpo técnico, quienes necesitan analizar los errores defensivos ocurridos en momentos clave del partido.

Las de Ángelo Marsiglia buscan recuperar la moral rápidamente y reorganizar la estrategia de juego. El siguiente compromiso está programado para el martes 2 de diciembre, cuando se enfrentarán nuevamente a Australia en un nuevo encuentro amistoso. El objetivo inmediato es darle la vuelta a la página y demostrar que el rendimiento ofensivo, liderado por figuras como Linda Caicedo, puede traducirse en resultados positivos a futuro.