Colombia Femenina se corona primera campeona de la Liga de Naciones Conmebol

La Selección Colombia Femenina ganó su primer título internacional oficial al vencer 3-4 a Paraguay en la final de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, asegurando además su clasificación al Mundial de Brasil 2027.

La Selección Colombia Femenina hizo historia al consagrarse como la primera campeona de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol tras derrotar a Paraguay por 3-4 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Este triunfo, además de otorgarles el título, les aseguró su cupo al Mundial Femenino de Brasil 2027. El partido estuvo cargado de emociones desde el inicio: Paraguay abrió el marcador a los tres minutos mediante un penalti convertido por Dulce María Quintana, tras una pérdida de balón de la portera colombiana Katerine Tapia. Colombia igualó rápidamente con gol de Ana María Guzmán a los seis minutos, aprovechando un despeje erróneo de la defensa local.

Paraguay volvió a ponerse en ventaja a los nueve minutos con un tanto de Claudia Martínez, su máxima goleadora del torneo con seis tantos. En los minutos finales del primer tiempo, Marcela Restrepo empató para Colombia con un potente remate de larga distancia, pero inmediatamente después, Lice Chamorro devolvió la ventaja a Paraguay antes del descanso. En la segunda parte, Colombia tomó el control del juego.

Linda Caicedo igualó el marcador a los 59 minutos tras una asistencia de Leicy Santos. El dominio colombiano se hizo más evidente y, en el minuto 90, Ana María Guzmán anotó el gol de la victoria y del título, definiendo entre las piernas de la arquera paraguaya. Colombia terminó el torneo con 20 puntos y alzó el trofeo inaugural de la Liga de Naciones Femenina, marcando un hito en el fútbol sudamericano femenino





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