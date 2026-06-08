Colombia femenina vence 2-0 a Jordania en amistoso previo al Mundial

La Selección Colombia femenina superó a Jordania en un partido de preparación celebrado en Snapdragon Stadium, San Diego. Jhon Arias anotó ambos goles en un encuentro que sirve como ultimación de detalles antes del Mundial.

En el Snapdragon Stadium, situado en San Diego, California, la selección Colombia femenina disputa un importante partido de preparación antes del Mundial. Su rival en esta ocasión es Jordania , equipo que también tiene su cupo asegurado para la cita mundialista.

El encuentro sirve como prueba de fuego para ajustar los últimos detalles tácticos y de ejecución de cara a la competencia que está por comenzar. Desde el inicio del juego, la 'tricolor' mostró una clara superioridad técnica y de posesión. Los primeros minutos fueron de estudio, pero poco a poco el equipo colombiano tomó el control del medio campo, con figuras como James Rodríguez y Catalina Usme conduciendo el ritmo del ataque.

La defensa jordana se mantuvo organizada en los primeros compases, rechazando los centros y evitando que los remates llegaran con peligro claro a su portería. El primer gol llegó pasando la media hora de juego. En una jugada construida desde el fondo, la pelota llegó a los pies de James Rodríguez, quien con un pase filtrado habilidoso habilitó a Jhon Arias por la banda derecha.

Arias, con su pierna derecha, realizó un centro preciso al corazón del área donde la delanteraLinda Caicedo se anticipó a su marca y, con un remate seco y potente, venció a la guardameta jordana. El estadio estalló en celebración y el 1-0 reflejaba la superioridad colombiana en el terreno de juego. En el segundo tiempo, Colombia salió con mayor ímpetu.

Al minuto 55, tras una nueva combinación por la derecha, Jhon Arias volvió a ser protagonista: esta vez fue el autor de un disparo desde fuera del área que, tras un leve desvío en una defensora, se convirtió en el segundo tanto. Poco después, Jordan intentó reaccionar y en el minuto 54 hubo un momento dewarning cuando Jefferson Lerma, en su afán de recuperar el balón, cometió una falta en zona peligrosa que generó un tiro libre para las jordanas, pero la barrera y la porteraCamila Vargas desviaron el peligro.

Más allá del marcador, el partido permitió ver el nivel de muchos jugadores que buscan un lugar en la lista definitiva. La participates de James Rodríguez como generador de juego, la seguridad de Vargas bajo los tres palos y la contundencia de Caicedo y Arias fueron aspectos positivos. Ahora la atención se centra en el próximo amistoso y en la configuración final del roster que viajará al Mundial.

Mientras tanto, en otro plano de la actualidad, se conoció que la concejala Claudia Carrasquilla denunció que un presunto delincuente conocido como alias 'El Cuervo', capturado tras aparecer en videos disparando contra la Policía durante disturbios en la Universidad de Antioquia, quedó en libertad y posteriormente se fugó. Por último, los números de la lotería de anoche ya fueron divulgados, con resultados que aguardan la revisión de los billetes ganadores





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