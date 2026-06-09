Colombia femenino clasifica a la Mundial y persigue el tricampeonato; éxitos de Muriel, Barrios y Toros del Valle

La selección femenina asegura su pase a la Copa Mundial y apunta al tricampeonato, mientras Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios celebran títulos locales. La Vuelta a Colombia Femenina 2026 se transmite por RCN, Lilibeth Chacón se acerca al podio y los Toros del Valle conquistan su primer título de baloncesto. Noruega se prepara para su debut en el Mundial.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este miércoles que la Selección femenina aseguró su pase a la Copa Mundial y ahora dirige sus ambiciones hacia el título de la Conmebol Liga de Naciones.

En la última ronda, el equipo dirigido por la entrenadora Alfredo Arias venció a su rival con un marcador que dejó a los aficionados envueltos en una atmósfera de alegría y expectativa. Arias, en su discurso posterior al triunfo, enfatizó la necesidad de mantener la concentración y el ritmo de juego para lograr el tricampeonato, recordando que el grupo ha demostrado una gran solidez defensiva y una efectividad ofensiva que se traduce en oportunidades claras de gol.

"Vamos por el tricampeonato", afirmó la entrenadora, subrayando que la clasificación ya no es un objetivo, sino una obligación para continuar con la supremacía en la región. En otro frente del fútbol colombiano, el delantero juvenil Luis Fernando Muriel, referente del Junior de Barranquilla, destacó el valor del trabajo colectivo y la unidad del plantel tras la victoria en la final de la Liga de Naciones.

Muriel, quien ha sido una pieza fundamental en la ofensiva del conjunto, recordó que el equipo venció a lo que consideró el mejor conjunto de la temporada, demostrando así que la constancia y la disciplina táctica son la base del éxito. Por su parte, el mediocampista Cristian Barrios, recién coronado campeón con su club, ofreció una emotiva confesión sobre el vínculo que se ha creado dentro del vestuario, describiendo al conjunto como "el equipo de mis amores" y resaltando la atmósfera familiar que permite a los jugadores desarrollarse plenamente tanto dentro como fuera del campo.

Mientras tanto, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 desató una oleada de emociones que podrán seguirse desde el martes 2 de junio a través del Canal RCN y su aplicación móvil. La competición, que contó con la participación de 12 escuadras de distintas regiones, entregó momentos épicos y sorpresivos, entre los que sobresale la actuación de Lilibeth Chacón, quien se impuso en la etapa de Santuario y se acercó cada vez más al título general, consolidándose como una de las favoritas del certamen.

Por otro lado, la trayectoria de la jugadora Arboleda también resultó destacada, pues el representante nacional de Colombia triunfó en una prueba internacional en Francia, demostrando su experiencia y dominio en la pista, y convirtiéndose en un símbolo de la proyección del deporte femenino colombiano a nivel global. En el ámbito del baloncesto, los Toros del Valle lograron su primer título profesional tras una serie de partidos disputados bajo la batuta de Bernardo Fitz González.

El equipo mostró una personalidad dominante, una jerarquía bien definida y una sangre fría que les permitió superar a rivales tradicionales en un escenario repleto de espectadores. La victoria marcó un hito histórico para la organización, consolidando su posición en la élite del baloncesto nacional y generando una ola de entusiasmo entre los aficionados.

Finalmente, la Selección de Noruega, vestida con motivos vikingos, se prepara para su debut en el Mundial, con su primer partido programado para el 17 de junio contra Irak, dentro del Grupo I que incluye a Francia y Senegal. El equipo nórdico ha mostrado una pasión y energía contagiosas en los entrenamientos, y sus seguidores esperan con ansias el desempeño de una escuadra que busca dejar su huella en el escenario mundial.

Todo este cúmulo de acontecimientos subraya la diversidad y el dinamismo del deporte en la región, donde cada disciplina, desde el fútbol hasta el baloncesto, sigue construyendo narrativas de superación, unión y gloria





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