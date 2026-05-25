Colombia: fuga de talento y pesimismo laboral en medio de la incertidumbre política y económica

La encuesta muestra que el ambiente laboral está marcado por un creciente escepticismo frente a la capacidad de la nueva administración para mejorar el empleo, controlar el costo de vida y fortalecer la seguridad. Además, se encuentran diferencias en las preocupaciones laborales dependiendo de la generación y género de los encuestados.
A pocos meses de un nuevo cambio de gobierno en Colombia , el mercado laboral comienza a reflejar una mezcla de cautela, desconfianza y temor frente al panorama económico que se avecina.
Una encuesta nacional realizada por la empresa de software de recursos humanos Buk evidenció que el 69% de los trabajadores en el país ha considerado o planea activamente migrar al extranjero por la falta de oportunidades laborales. El dato, según Buk, deja ver una fuga silenciosa de talento que se acelera en medio de la incertidumbre política y económica.
Apenas el 31% de las personas consultadas aseguró tener la intención clara de permanecer en Colombia, mientras la mayoría mantiene abierta la posibilidad de salir del país dependiendo de las primeras decisiones del próximo gobierno
