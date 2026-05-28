Colombia garantiza voto accesible para personas con discapacidad en elecciones presidenciales 2026

La Registraduría Nacional detalló los protocolos de accesibilidad para los comicios del 31 de mayo, permitiendo voto acompañado, plantillas braille y adaptaciones logísticas. Más de 41 millones de ciudadanos, incluyendo 1.4 millones en el exterior, podrán ejercer su derecho con garantías plenas.

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia ha implementado un completo plan de accesibilidad para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, garantizando el derecho al voto de las personas con discapacidad.

Este plan establece medidas específicas de apoyo, asistencia y adaptación de los espacios electorales, tanto en territorio nacional como en el exterior, donde más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar. Las disposiciones, fundamentadas en la Ley 163 de 1994 y el decreto 0188 de 2026, regulan desde la posibilidad de votar acompañado hasta el uso de plantillas braille, el ingreso de perros guía y protocolos especiales de traslado de urna, asegurando la participación independiente, segura y secreta de todos los electores.

La entidad ha enfatizado la importancia de respetar la autonomía del votante, brindar atención prioritaria y evitar cualquier conducta discriminatoria, fortaleciendo así la inclusión democrática en un proceso electoral de escala histórica para el país





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