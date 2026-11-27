La UNGRD y el Servicio Geológico Colombiano avanzan en el estudio de viabilidad con NEC Corporation para un sistema de alerta sísmica con tecnología japonesa.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD) de Colombia está en conversaciones avanzadas con la compañía japonesa NEC Corporation para la implementación de un sistema de alerta temprana de terremotos. Este proyecto busca emitir avisos con varios segundos de anticipación antes de que las ondas sísmicas más intensas afecten a zonas específicas del territorio nacional.

Avances en la viabilidad del sistema EEWS

Las gestiones actuales pretenden iniciar una nueva fase del proyecto que incluye la exploración de alternativas de financiación y cooperación internacional. Este esfuerzo tiene como antecedente directo un estudio de viabilidad realizado por NEC Corporation entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Durante este periodo, la empresa tecnológica evaluó el funcionamiento de su sistema a partir de los registros históricos de la red de observación sísmica ya existente en Colombia.

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Como parte de esta validación técnica, NEC Corporation utilizó datos de movimientos sísmicos pasados en el país. Los resultados mostraron que la tecnología logró detectar 37 de los 39 eventos analizados, lo que representa una tasa de éxito del 94,87 por ciento. La compañía japonesa conectó su sistema con sismógrafos locales para examinar el procesamiento de información en tiempo real, evaluando así las capacidades tecnológicas y la infraestructura disponible.

Cooperación internacional y roles institucionales

La UNGRD recibió la visita de Takito Toeda, representante de la división de nuevos negocios de resiliencia e infraestructura de NEC Corporation, en articulación con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Durante este encuentro, las instituciones analizaron los avances tecnológicos para definir la viabilidad de trasladar esta solución al ámbito civil. La propuesta se estructura bajo la coordinación de la UNGRD, buscando alianzas entre la Embajada de Japón, JICA y el gobierno colombiano.

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Es fundamental aclarar que los resultados obtenidos corresponden estrictamente a una validación técnica y no indican que el sistema de alertas esté actualmente operativo para la población general. NEC Corporation ha señalado que la precisión del sistema podría mejorar significativamente mediante una adecuada ubicación y densidad de las estaciones de observación, así como con el fortalecimiento de las redes de comunicación existentes.

Mecanismo de funcionamiento y limitaciones

La tecnología desarrollada por NEC Corporation, conocida como EEWS, utiliza la información captada por los sismómetros en los primeros instantes de un movimiento telúrico. Con estos datos, la herramienta emite avisos antes de que las ondas posteriores, responsables de las sacudidas más destructivas, alcancen determinadas áreas. Sin embargo, el tiempo de anticipación dependerá de la ubicación geográfica de las personas respecto al epicentro del evento.

La propia compañía japonesa advierte que, en algunos casos, las alertas podrían no llegar antes de que se produzca el movimiento sísmico. Esta tecnología complementa las actividades de monitoreo que realiza actualmente el Servicio Geológico Colombiano, cuyas estaciones registran los movimientos, determinan su localización y magnitud, e informan a las autoridades. A diferencia de una predicción, el sistema opera una vez iniciado el sismo y no anticipa cuándo ni dónde ocurrirá un terremoto.

Próximos pasos y consideraciones económicas

Uno de los aspectos pendientes cruciales es determinar los recursos económicos y las capacidades técnicas que requeriría Colombia para implementar un sistema de estas características. Julio Fierro Morales, director general del Servicio Geológico Colombiano, indicó que antes de establecer los costos de implementación, es necesario definir la utilidad de la tecnología y las capacidades que el país necesitaría desarrollar.

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Hasta el momento, no se ha anunciado un presupuesto específico para la implementación ni se ha establecido el alcance territorial que tendría un eventual sistema de alerta temprana. Tampoco existe una decisión definitiva sobre su instalación ni una fecha de entrada en funcionamiento oficial. Estos elementos dependerán exclusivamente de las evaluaciones técnicas y financieras que se adelanten durante las siguientes etapas del proyecto.