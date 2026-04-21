Colombia impone condiciones y aplasta a Perú en el béisbol de los Juegos Suramericanos

La Selección Colombia de béisbol logra su segundo triunfo en los Juegos Suramericanos de la Juventud al vencer 17-3 a Perú, preparándose ahora para enfrentar al anfitrión, Panamá.

La Selección Colombia de béisbol ha dejado una huella imborrable en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 , consolidándose como una potencia regional tras lograr su segunda victoria consecutiva en el certamen. En un despliegue de superioridad técnica y estratégica, el combinado nacional superó de manera contundente a su similar de Perú con un marcador final de 17-3.

El encuentro, disputado con gran intensidad, tuvo que ser sentenciado mediante la vía del nocaut tras apenas cinco episodios de juego, evidenciando la abismal diferencia que existe actualmente entre el conjunto cafetero y la novena peruana en el diamante de juego. El mánager cartagenero Néder Horta ha logrado imprimir un sello distintivo en sus dirigidos, quienes desde el primer minuto salieron a buscar la victoria sin concesiones. El despliegue ofensivo comenzó con una presión constante que se tradujo en tres carreras rápidas en la primera entrada. Sin embargo, el momento decisivo del compromiso ocurrió en el cuarto episodio, cuando Colombia desató una ofensiva demoledora con un rally de diez anotaciones que dejó sin ninguna oportunidad de recuperación a los lanzadores rivales. Esta exhibición de bateo se vio complementada en la quinta entrada con cuatro anotaciones adicionales que pusieron el sello final a una jornada histórica para el deporte colombiano, dejando claro que el objetivo es el escalón más alto del podio. En cuanto a las individualidades, el lanzador Enrique Sánchez se erigió como la gran figura desde la lomita. Con una labor de tres entradas impecables, Sánchez logró retirar a siete bateadores por la vía del ponche y mantuvo el control absoluto sobre los intentos de reacción de la ofensiva peruana, permitiendo apenas dos carreras que no pusieron en peligro el resultado. A la ofensiva, el aporte fue colectivo pero con nombres propios que destacaron por su efectividad, como Julián Flórez, quien conectó tres imparables en cuatro turnos, y Einer Guzmán, pieza clave en el engranaje de ataque. Colombia acumula ahora diez hits en total, una cifra que demuestra la disciplina y el nivel de preparación que este grupo ha alcanzado bajo la dirección técnica. Con este registro, Colombia no solo lidera la tabla de posiciones con autoridad, sino que también llega con la moral en alto para su próximo gran enfrentamiento. El miércoles, a las 2:00 de la tarde, el equipo nacional se medirá ante Panamá, el anfitrión del torneo y su principal competidor por el oro. Este duelo es esperado por toda la afición, ya que definirá quién es el gran favorito para quedarse con el título. La Selección Colombia ha demostrado que cuenta con la profundidad de banquillo y el talento individual necesario para afrontar cualquier reto, marcando una ruta clara hacia la gloria en estos Juegos Suramericanos donde la juventud y el talento colombiano están brillando con luz propia





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Béisbol Colombia Juegos Suramericanos Néder Horta Panamá 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) hoy: resultados sorteo 18 de abril de 2026Blu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Colombia debuta con triunfo en béisbol en Juegos Suramericanos de la Juventud 2026La Tricolor debutó con victoria 11-5 sobre Brasil en béisbol en los Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con gran actuación ofensiva.

Read more »

El béisbol colombiano le dio alegría al inicio de nueva semana en Juegos Suramericanos de la Juventud, ¿cómo les fue?DOLAR

Read more »

Fiscalía de Perú archiva denuncia contra Dina Boluarte por duplicarse su sueldoUn hecho que además de generar críticas, provocó que el partido izquierdista Voces del Pueblo interpusiera una denuncia penal contra la expresidenta.

Read more »

Perú: jefe de autoridad electoral renuncia tras demoras e irregularidades en jornada de votacionesPeriodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados con Colombia en el exterior. Egresado de la Universidad de La Sabana como Comunicador Social y Periodista.

Read more »

Renunció jefe de órgano electoral de Perú tras anomalías en comiciosLa decisión llega horas antes de que comparezca ante la Fiscalía precisamente por este asunto.

Read more »