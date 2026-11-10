Colombia impulsa acuerdo nacional contra informalidad y corrupción fiscal

Gobierno colombiano lanza convocatoria para formalizar empleo, combatir la corrupción y estabilizar finanzas públicas mediante un pacto de inversión y responsabilidad compartida.

El gobierno de Colombia ha anunciado una convocatoria nacional urgente para abordar una crisis económica y social sin precedentes, exigiendo decisiones difíciles y sacrificios compartidos por parte de todos los sectores de la sociedad. Esta iniciativa busca recuperar la estabilidad de las finanzas públicas sin convertir el futuro del país en un debate exclusivamente sobre impuestos y recortes, sino orientándose hacia un propósito común que fortalezca la confianza y multiplique las oportunidades de desarrollo.

Combate a la informalidad laboral rural

La realidad actual del mercado laboral colombiano exige respuestas inmediatas, especialmente considerando que el 55% de los trabajadores colombianos se encuentra en situación de informalidad, una cifra que supera el 80% en las zonas rurales del territorio nacional. Millones de personas laboran sin estabilidad jurídica ni la protección social básica que debería acompañar una vida laboral digna, lo que convierte la transformación de esta realidad en una prioridad indiscutible para la administración actual.

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Protección de la clase media y jóvenes

Se establece la necesidad crítica de proteger a la clase media, un segmento compuesto por familias que trabajan, estudian, emprenden, consumen y ahorran con la aspiración legítima de mejorar sus condiciones de vida, sin permitir que la recuperación económica debilite a quienes han contribuido a construirla. Paralelamente, se reconoce que los jóvenes necesitan oportunidades reales para estudiar y trabajar, mientras que las mujeres requieren condiciones adecuadas para desarrollar sus capacidades y superar las barreras laborales y económicas estructurales que persisten.

Lucha anticorrupción y transparencia fiscal

A estas dificultades socioeconómicas se suma el problema grave de la corrupción, la cual desvía recursos públicos, encarece las soluciones necesarias y destruye la confianza institucional, por lo que el gobierno ha asumido el compromiso explícito de administrar bien, eliminar gastos improductivos y establecer prioridades claras. Cada peso recaudado, ahorrado o conseguido mediante financiación debe tener una destinación responsable y verificable, respondiendo a la demanda social de no pedir sacrificios sin exigir simultáneamente una lucha enérgica contra el desperdicio, los privilegios indebidos y las prácticas corruptas.

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Mecanismos de financiación y bonos del estado

El sector privado debe asumir compromisos extraordinarios de inversión, innovación, mejora de la productividad y generación de empleo formal, apoyado por estabilidad jurídica y una carga tributaria que no desestimule estas decisiones económicas vitales. Se propone estudiar la emisión extraordinaria de bonos del Estado de suscripción obligatoria para empresas y personas, con plazos amplios, remuneración razonable y posibilidad de negociación en el mercado secundario, cuya distribución consideraría tamaño, rentabilidad y liquidez para proteger a las pequeñas y medianas empresas.

Compromisos sectoriales para la recuperación

El gobierno se compromete con la estabilidad tributaria, la reducción verificable del gasto improductivo, la lucha anticorrupción y un programa de recuperación con metas y plazos definidos, mientras la academia debe aportar formación pertinente, investigación y soluciones para elevar la productividad nacional. Los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones tributarias y utilizar los recursos y servicios públicos con responsabilidad, asegurando que esta convocatoria no sea un cheque en blanco, sino un acuerdo firme por la inversión y el empleo formal.