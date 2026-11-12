Colombia impulsa infraestructura nacional de confianza para identidad digital

Colombia busca unificar sistemas de identidad digital para reducir fricción y costos. La Carpeta Ciudadana ya cuenta con más de 4,2 millones de usuarios activos en el país.

La transformación digital en Colombia ha superado la fase inicial de desarrollo tecnológico para enfrentar un nuevo y complejo objetivo estratégico. El país ahora debe construir una infraestructura nacional de confianza que permita a ciudadanos, empresas y el Estado interactuar de manera segura, simple y con menor fricción operativa.

Evolución de la Infraestructura Nacional

El verdadero reto actual ya no consiste exclusivamente en desarrollar nuevas plataformas tecnológicas, emitir más credenciales físicas o digitalizar trámites burocráticos. En su lugar, el enfoque se ha trasladado hacia la creación de un ecosistema integrado que garantice la seguridad y eficiencia en las interacciones digitales diarias.

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Colombia ha logrado avances significativos en este proceso de modernización administrativa. Más de 7,8 millones de personas se han autenticado digitalmente en el sistema nacional. De igual manera, más de 4,2 millones utilizan la Carpeta Ciudadana, una herramienta fundamental que centraliza información personal y servicios públicos.

Adopción en Sectores Estratégicos

Sectores económicos clave han incorporado mecanismos de identidad digital que hoy facilitan procesos de vinculación, autenticación y acceso a servicios esenciales. La industria financiera ha sido pionera en esta adopción, seguida de cerca por el sector de retail, telecomunicaciones y transporte.

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Estos sectores han integrado soluciones que agilizan la apertura de cuentas, la verificación de identidad y el acceso a plataformas digitales. Sin embargo, a pesar de estos avances notables, gran parte de estas iniciativas continúan operando de manera independiente entre sí.

Barreras Operativas y Costos Ocultos

Persisten barreras técnicas y regulatorias que obligan a los ciudadanos y las organizaciones a repetir validaciones innecesarias. Los usuarios deben suministrar información que ya ha sido verificada previamente por otras entidades, lo que genera múltiples procesos para acceder a servicios similares.

Esta situación no solo afecta la experiencia del usuario final; también genera costos operativos significativos y limita la eficiencia de las organizaciones. Cada validación repetida implica tiempo, recursos y esfuerzos humanos que podrían destinarse a actividades de mayor valor agregado para la sociedad.

En las empresas, esta fragmentación representa mayores cargas operativas y complejidad en la gestión de datos. Para los ciudadanos, se traduce en una barrera compleja frente al acceso de servicios públicos y privados. El país, en general, enfrenta una menor capacidad para aprovechar plenamente los beneficios económicos y sociales de la transformación digital.

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Hacia la Reutilización de la Identidad

El desafío ahora no es solo ampliar la adopción de herramientas digitales, sino lograr que la identidad digital pueda reutilizarse en diferentes contextos y servicios. La identidad digital dejó de ser una herramienta aislada para convertirse en una infraestructura habilitadora de múltiples servicios públicos y privados.

Este paso es precisamente lo que Colombia necesita dar para cerrar la brecha de eficiencia. Al unificar los estándares de confianza y permitir la reutilización segura de datos verificados, se reducirá la fricción en la economía digital y se optimizarán los recursos del Estado.

La construcción de esta infraestructura nacional de confianza requiere la colaboración entre el sector público y privado. Solo mediante la integración de estos esfuerzos se podrá garantizar una interacción digital fluida, segura y eficiente para todos los actores involucrados en la economía digital colombiana.