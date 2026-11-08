Colombia intensifica ofensiva contra narcoterrorismo tras ataque a Santa Rosa del Sur

El presidente anuncia operación contra ELN tras atentado en Bolívar. Se compromete a desmantelar estructuras criminales sin negociar bajo amenazas ni intimidación alguna.

El presidente de Colombia emitió un mensaje nacional tras una escalada de violencia que sacudió al país, caracterizada por múltiples atentados coordinados. La respuesta oficial se centró en un ataque particularmente grave llevado a cabo mediante drones cargados con explosivos contra el Cantón Militar, ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sur, dentro del departamento de Bolívar.

Compromiso de desmantelar estructuras criminales

El Jefe de Estado anunció que las fuerzas militares, policiales y de inteligencia intensificarán sus operaciones hasta lograr el desmantelamiento total de las organizaciones criminales responsables. La estrategia busca eliminar la capacidad operativa de estos grupos para cometer cualquier acto terrorista restante en territorio nacional.

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La administración estatal afirmó que se acabará con las estructuras organizativas, las finanzas, los arsenales y las redes criminales que sustentan esta violencia. El mensaje fue directo: el Estado no se rinde, no negocia bajo amenazas y no se deja intimidar por actos de barbarie.

Represalias del ELN y captura de líderes

El ataque en Bolívar se interpreta como una represalia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la reciente captura de alias Carrito. Este sujeto es cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó y es responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental de la guerrilla.

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El Ministro Mora condenó con absoluta contundencia este acto de sevicia terrorista perpetrado contra los soldados en Santa Rosa del Sur. Señaló que la violencia desmedida, que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos, constituye una atrocidad que indigna a toda Colombia.

Consecuencias humanas y jurídicas inmediatas

El titular destacó que la violencia contra los uniformados constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. El gobierno anunció que desplegará todas las capacidades institucionales para identificar, ubicar y capturar a los responsables de esta atrocidad y llevarlos ante la justicia.

Se estableció que no habrá tregua en la búsqueda de quienes atentan contra la vida de los soldados y la seguridad de los colombianos. Cada atentado se responderá con bombardeos y cada gota de sangre de las fuerzas del orden se convertirá en miles de bajas para los narcoterroristas.

Ofensiva implacable y futuro inmediato

La reacción violenta de los grupos armados se describe como consecuencia directa de la ofensiva implacable que adelanta el Estado contra sus estructuras criminales. La administración asegura que el miedo ha cambiado de bando y que la Patria Milagro sigue en pie.

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No se retrocederá ni un milímetro en la lucha contra el crimen organizado. La intensificación de las operaciones continúa hasta desmantelar por completo estas organizaciones que amenazan la estabilidad nacional y la seguridad pública en Colombia.