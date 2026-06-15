Colombia invertirá 89.000 millones de pesos en proyectos energéticos en Vichada y reactivación de interconexión eléctrica con Venezuela

El Gobierno de Colombia anunció una inversión de 89.000 millones de pesos para ampliar la cobertura energética en el departamento de Vichada y avanzar en la reactivación de la interconexión eléctrica con Venezuela. Este proyecto estratégico busca fortalecer la seguridad energética regional, reducir costos y promover el desarrollo económico en la zona fronteriza. La inversión incluye plantas solares y el fortalecimiento de redes.

El Gobierno nacional anunció este lunes una inversión de 89.000 millones de pesos para ampliar la cobertura energética en el departamento de Vichada y avanzar en uno de los proyectos estratégicos de la agenda binacional con Venezuela: la reactivación de la interconexión eléctrica entre ambos países.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó durante una visita a Puerto Vichada el papel estratégico del departamento en los planes de integración energética regional.

"El Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela", afirmó. La interconexión eléctrica binacional permitirá fortalecer la confiabilidad del suministro, impulsar el desarrollo económico de la región y mejorar las condiciones energéticas de las comunidades fronterizas, con una expectativa de reducción cercana al 50% en los costos de la energía para Vichada.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de cooperación energética entre ambos gobiernos, que incluye acuerdos firmados en abril por entidades energéticas para avanzar en la reactivación de la conexión. Equipos técnicos de Colombia y Venezuela han realizado inspecciones y mesas de trabajo para evaluar la infraestructura necesaria.

Además de la interconexión, la inversión contempla proyectos para ampliar la cobertura eléctrica en zonas apartadas, fortalecer redes existentes y acelerar la incorporación de energías renovables en Vichada. Entre ellos se destaca la Planta Solar El Merey, con cinco megavatios de capacidad instalada y que beneficiará a más de 1.600 usuarios en Puerto Carreño.

"Mientras avanzamos en la integración energética con Venezuela, también estamos transformando la vida de las comunidades con inversiones en energía limpia", aseguró Palma. La interconexión eléctrica se inscribe en una agenda más amplia de cooperación entre Bogotá y Caracas que también abarca proyectos de gas natural, energías renovables e infraestructura energética. El Gobierno colombiano defiende esta estrategia como herramienta para fortalecer la seguridad energética regional, optimizar la infraestructura existente y facilitar el intercambio de recursos.

En marzo, el Ministerio de Minas informó sobre gestiones internacionales para rehabilitar proyectos energéticos binacionales, incluyendo redes eléctricas y el gasoducto Antonio Ricaurte. El anuncio colombiano se produce dos días después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informara sobre la firma de un acuerdo con la multinacional IMPSA para culminar la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar, que incorporará 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional y contribuirá a mejorar la estabilidad del servicio en Venezuela.

Con la inversión anunciada en Vichada y los avances técnicos recientes, la interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela comienza a perfilarse como uno de los principales proyectos de cooperación bilateral en materia energética, con expectativas de beneficios mutuos en confiabilidad, costos y desarrollo regional





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