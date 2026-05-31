Colombia irá a segunda vuelta presidencial entre De la Espriella y Cepeda en elección polarizada

La elección presidencial de Colombia de 2026 definirá su próximo líder en una segunda vuelta el 21 de junio, después de que ningún candidato alcanzara la mayoría absoluta en la primera ronda. El derechista Abelardo de la Espriella y el progresista Iván Cepeda, respaldado por la coalición de Gustavo Petro, enfrentan visiones encontradas sobre seguridad, economía y justicia social en un contexto de alta polarización política.

La elección presidencial de Colombia de 2026 avanzará a una segunda vuelta después de que ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ganar directamente en la votación de primera vuelta del domingo.

Con la mayoría de las urnas escrutadas, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, abogado y empresario que ingresó a la política como un outsider, quedó en primer lugar en los resultados preliminares, mientras que Iván Cepeda, el candidato apoyado por la coalición progresista alineada con el presidente Gustavo Petro, ocupó el segundo puesto. Esto confirma meses de encuestas que proyectaron consistentemente una segunda vuelta entre ambos candidatos en un clima político altamente polarizado.

Los sondeos publicados durante la campaña mostraron repetidamente una contienda entre dos visiones políticas opuestas. Cepeda, un veterano senador y defensor de los derechos humanos, representa la continuidad de muchas de las reformas promovidas por la administración del presidente Gustavo Petro. Su campaña se ha centrado en la justicia social, la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de la inversión pública y el avance de iniciativas de paz con grupos armados.

De la Espriella, por su parte, ha construido su campaña en torno a la seguridad, la liberalización económica y una postura dura contra el crimen. Sus propuestas han sido comparadas frecuentemente con las del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Los analistas políticos han descrito la segunda vuelta como una confrontación directa entre la continuidad del proyecto político progresista de Colombia y un giro conservador impulsado por demandas de medidas de seguridad más fuertes y cambio institucional.

La elección de primera vuelta se celebró en uno de los entornos políticos más polarizados de la historia reciente de Colombia. Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar, mientras que la campaña estuvo dominada por debates sobre seguridad, reformas económicas, política energética, desigualdad social y el legado político de Petro.

Una de las mayores sorpresas de la noche fue el desempeño de la senadora conservadora Paloma Valencia, quien no logró alcanzar la segunda vuelta a pesar de ser considerada una de las candidatas más fuertes al inicio de la campaña. Ambos candidatos ahora buscarán atraer a votantes centristas, independientes y indecisos que podrían determinar ultimately el resultado de la elección.

El ganador de la segunda vuelta del 21 de junio asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026, convirtiéndose en el próximo presidente de Colombia para el período 2026-2030





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