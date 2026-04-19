Colombia Lanza Plan de Manejo para Controlar la Población de Hipopótamos Introducidos

El Ministerio de Ambiente de Colombia ha activado un plan de manejo para controlar la creciente población de hipopótamos introducidos ilegalmente en el país, ante el riesgo de que lleguen a departamentos como el Atlántico y alteren el equilibrio ecológico.

Los hipopótamos , animales que no pertenecen a los ecosistemas colombianos, fueron introducidos ilegalmente en 1981 en la Hacienda Nápoles, Antioquia. Su población ha experimentado un crecimiento descontrolado, generando serias repercusiones en la fauna silvestre nacional.

Ante este desbalance ecológico, el Ministerio de Ambiente ha implementado un plan de manejo que incluye la eutanasia y traslocación de ejemplares, medidas consideradas urgentes por expertos ante su desplazamiento por el Magdalena Medio. Existe una preocupación latente de que estos animales lleguen al departamento del Atlántico, lo que, según biólogos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), alteraría gravemente el equilibrio ecosistémico de la región. La llegada al Atlántico se prevé a través del río Magdalena o el canal del Dique, donde los humedales orientales ofrecerían condiciones idóneas. Las consecuencias anticipadas incluyen un aumento poblacional desmedido, el desplazamiento de especies nativas como el manatí, la nutria, el chigüiro y el venado, así como la afectación de ecosistemas, particularmente las zonas pantanosas. Además, se incrementaría el riesgo para las comunidades humanas, especialmente pescadores y habitantes ribereños, debido a la naturaleza territorial y agresiva de los hipopótamos, capaces de formar grupos familiares y colonias, y de desarrollar adaptaciones para sobrevivir en entornos ajenos a su hábitat natural, volviéndose más dominantes. El Ministerio de Ambiente estima que la población actual supera los 200 individuos, con proyecciones alarmantes de alcanzar 500 en 2030 y 1,000 en 2035 si no se aplican medidas de control efectivas, lo que agravaría los riesgos ambientales y para las comunidades. Aunque la llegada de hipopótamos al Atlántico es una posibilidad técnica, docentes de la Universidad del Atlántico señalan que no sería inmediata. Estos animales, dispersos en Antioquia, Santander y Boyacá, poseen una notable capacidad de expansión y utilizan el río Magdalena como corredor principal. Su desplazamiento puede ser de varios kilómetros, favorecido por la ausencia de depredadores naturales en Colombia y la presencia de condiciones climáticas, alimentarias y hídricas óptimas. La conectividad hidrológica entre el Magdalena Medio y el Atlántico, a través del río Magdalena, elimina barreras naturales significativas. Sin embargo, para que su llegada ocurra, se requiere un aumento en su densidad poblacional, disponibilidad de hábitat intermedio y la ausencia de control humano, como esterilización, eutanasia o confinamiento. Profesores e investigadores de la Universidad Simón Bolívar coinciden en que no existen soluciones sencillas ni exentas de controversia, y que el control poblacional activo es ineludible. Se enfatiza la necesidad de una planificación a largo plazo y una estrategia integral y sostenible, que analice a fondo el panorama y los impactos ecosistémicos en la cuenca del Magdalena, reconociendo que la alteración de estos ecosistemas ya está en curso por la presencia de estos animales introducidos





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