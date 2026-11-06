Colombia lanza Plan Energía Ya para asegurar suministro ante El Niño

El Gobierno colombiano implementa el Plan Energía Ya para mantener reservas de agua por encima del 80% y garantizar el suministro eléctrico durante la sequía de El Niño.

Colombia dispone de aproximadamente 30 días para incrementar las reservas de agua en sus embalses antes de enfrentar una temporada seca que podría prolongarse más allá de abril. Este plazo crítico surge como respuesta a la consolidación del fenómeno climático de El Niño, el cual ha alterado los patrones de precipitación en el territorio nacional y amenaza la estabilidad del suministro eléctrico.

Ante este escenario, el Gobierno colombiano ha puesto en marcha una estrategia de emergencia denominada Plan Energía Ya. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, presentó este plan con el objetivo explícito de proteger el flujo de energía y evitar dificultades operativas durante los próximos meses. La autoridad explicó que las reservas actuales de los embalses se ubican en un 77,87 %, una cifra que el Ejecutivo busca elevar por encima del 80 % al finalizar la temporada de lluvias.

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Desafío hidrológico y consumo energético

La preocupación central radica en la disonancia entre las precipitaciones locales y la capacidad de recarga de los ríos. Aunque algunas ciudades han experimentado fuertes lluvias e inundaciones, los cuerpos de agua que alimentan los embalses están aportando significativamente menos caudal del esperado. La jefa de la cartera de Minas y Energía advirtió que de cada 10 litros de agua que deberían llegar durante esta época, solo están llegando seis.

A esta desventaja hidrológica se suma un incremento en la demanda nacional. El país consume más energía que hace un año, y las proyecciones indican que el verano podría extenderse durante cinco meses. Por esta razón, el Gobierno busca aumentar la disponibilidad de recursos para la generación eléctrica, asegurando que las plantas térmicas cuenten con el combustible necesario para operar cuando la generación hidroeléctrica disminuya.

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Activaciones estratégicas del Ministerio

La estrategia del Ministerio de Minas y Energía se organiza en tres líneas de acción principales: sumar capacidad, asegurar abastecimiento y exigir cumplimiento. En el componente de generación, se logró aprovechar la totalidad del embalse de Hidroituango, cuyas reservas representan la energía que consume Bogotá durante casi cuatro días. Esta medida es crucial para compensar la falta de agua en otras cuencas.

Adicionalmente, se amplió la capacidad para importar gas natural por el puerto de Cartagena. También se aplazó el mantenimiento programado de la central hidroeléctrica de Guavio, con el propósito estratégico de evitar que coincida con el mantenimiento de la central de Chivor durante la temporada seca. Estas decisiones buscan maximizar la producción en los momentos de mayor estrés para el sistema eléctrico nacional.

Expansión de infraestructura y respaldo financiero

Se aprobó la entrega de 210 nuevos megavatios (MW) de excedentes al sistema eléctrico para fortalecer la oferta. Asimismo, se declaró de interés nacional el gasoducto Antonio Ricaurte, que según las proyecciones del Ministerio, aportaría cerca del 5 % del gas que consume el país a mediados de 2027. La funcionaria también aseguró que el Gobierno respalda la exploración y producción nacional de gas para aumentar su disponibilidad local.

Para garantizar que las plantas térmicas reciban los combustibles necesarios, se implementaron cambios logísticos. Desde el pasado 31 de octubre, los camiones encargados de transportarlos pueden movilizarse también durante los fines de semana y festivos. Esta flexibilidad busca eliminar cuellos de botella en la cadena de suministro y asegurar la continuidad operativa de las termoeléctricas.

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Situación de Air-e y falla en Cartagena

La estrategia incluye medidas específicas para atender la situación financiera de Air-e, empresa del Caribe cuyas deudas superan los $4 billones. El Gobierno respaldó un crédito de hasta $1,2 billones para la compañía mientras trabaja en problemas operativos, como las pérdidas de energía, las conexiones ilegales y la cartera morosa. Este apoyo busca estabilizar el servicio en una región vulnerable.

Finalmente, se informó sobre una falla reciente en la terminal de gas de Cartagena que obligó a limitar el suministro temporalmente. Según explicó María Nohemí Arboleda Arango, el inconveniente fue superado antes de lo previsto y no provocó interrupciones en el abastecimiento de hogares, hospitales ni colegios. El tercer frente del plan consiste en exigir a los operadores el cumplimiento de sus compromisos de respaldo térmico, advirtiendo que quienes incumplan sus obligaciones deberán responder ante las autoridades.