The recent shelving of a bill in Colombia aims to give a fresh start to millions of indebted citizens. The move has triggered debate on unfair reporting practices and the need for reform. Lawmakers criticized the move, casting blame on the legislative body for not prioritizing the project. In contrast, banks and financial institutions welcomed the decision, arguing it would prevent them from having to lend to riskier borrowers and protect their balance sheets. The looming change raises questions on how ACL will tackle such sensitive financial issues.

Agréguenos a sus fuentes favoritas de Google El hundimiento de la ley de "borrón y cuenta nueva" volvió a encender el debate sobre el acceso al sistema financiero y los reportes en centrales de riesgo en Colombia.

La decisión generó críticas desde distintos sectores políticos, especialmente del representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, quien responsabilizó a la Mesa Directiva de no priorizar el proyecto. "A la mesa directiva no le importaron siete millones de colombianos que hoy están reportados en Datacrédito, algunos de ellos injustamente, algunos por 500 pesos, por 5 mil pesos o por 10 mil pesos", expresó el congresista al rechazar el hundimiento de la iniciativa.

El legislador también aseguró que detrás de la decisión hubo mayor presión del sector financiero que interés por beneficiar a la ciudadanía. Según afirmó, la propuesta ya había avanzado en debates anteriores y únicamente faltaba que fuera incluida en el orden del día para continuar su trámite.

"Hay personas reportadas por montos muy pequeños y aun así continúan enfrentando barreras para acceder a créditos o servicios financieros", en el trámite de la iniciativa y afirmó que hubo mayor interés en proteger a la banca que en aprobar beneficios para la ciudadanía





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