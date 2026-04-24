Colombia Legaliza la Hidrólisis Alcalina como Método de Disposición de Restos Humanos

El Ministerio de Salud de Colombia ha aprobado la hidrólisis alcalina, conocida como cremación sin fuego, como un nuevo método legal para la disposición final de cadáveres, generando debate sobre su impacto ambiental y forense. La resolución establece un mayor control estatal sobre el manejo de restos humanos y busca garantizar la bioseguridad y la dignidad humana en el proceso.

El Ministerio de Salud de Colombia ha emitido la Resolución 717 de 2026, legalizando la hidrólisis alcalina como un método para la disposición final de restos humanos.

Esta nueva normativa, dada a conocer por Blu Radio, establece un control estatal más riguroso sobre el manejo de cadáveres, abarcando procesos que anteriormente se gestionaban principalmente en el ámbito privado bajo criterios de salud pública. El objetivo principal de la resolución es regular integralmente los procedimientos relacionados con el manejo, preservación, traslado, inhumación, cremación y destino final de los cuerpos en el país, ampliando significativamente la supervisión institucional sobre estas prácticas.

A pesar de la aprobación oficial, la medida ha suscitado un debate considerable, considerando que el Congreso de la República había rechazado previamente propuestas similares. Sectores diversos han expresado inquietudes sobre el posible impacto ambiental y las dificultades que este proceso químico podría generar en la identificación forense de los restos.

La hidrólisis alcalina, a menudo denominada “cremación sin fuego”, es un método químico de disposición final que emplea una combinación de agua, productos químicos, calor y presión para acelerar la descomposición natural de los tejidos orgánicos. El cuerpo se introduce en un contenedor de acero inoxidable, el cual se llena con una solución compuesta por un 95% de agua y un 5% de agentes alcalinos, como hidróxido de potasio o sodio.

Una vez sellado, se aplican altas presiones y temperaturas, superando incluso los 170 grados centígrados. En estas condiciones, los órganos y tejidos blandos se disuelven en un tiempo relativamente corto, generalmente menos de 180 minutos. Al finalizar el ciclo, se obtienen los restos óseos, los cuales se procesan posteriormente para convertirlos en cenizas, de manera similar a la cremación tradicional. A diferencia de la cremación con llama, este método no genera emisiones gaseosas tóxicas a la atmósfera.

Sus defensores, principalmente del sector funerario de Antioquia, argumentan que es una técnica más económica, reduciendo costos hasta en un 40%, y más sostenible. No obstante, el efluente resultante debe ser tratado bajo estándares estrictos, un punto que la resolución refuerza al exigir la adopción de “precauciones y medidas de bioseguridad” para minimizar riesgos y prevenir accidentes y enfermedades. Esta disposición responde directamente a las preocupaciones sanitarias y ambientales planteadas por expertos.

Entre las alertas más frecuentes se encuentra el alto consumo de agua, estimado entre 1.000 y 1.500 litros por cadáver, y el uso de sustancias con altos niveles de alcalinidad. Según lo informado por la representante Alexandra Vásquez en SEMANA, estos procesos podrían generar efluentes clasificados como residuos peligrosos, conteniendo metales pesados o sustancias tóxicas.

Aunque la resolución no especifica límites de vertido, enfatiza que todo el manejo debe priorizar la protección de la salud pública, buscando “proteger la salud humana y prevenir la propagación de enfermedades”. La Resolución 000717 del 21 de abril de 2026 regula exhaustivamente cada etapa del proceso, desde el traslado hasta el “destino final” de los cadáveres.

Su ámbito de aplicación incluye explícitamente a los “establecimientos que operen tecnologías para la transformación de cadáveres”, lo que legalmente reconoce la hidrólisis alcalina como una alternativa equivalente a la inhumación o la cremación. Además, la norma redefine el manejo de los cuerpos con un enfoque más amplio que trasciende lo meramente operativo.

Introduce principios como el de dignidad humana, afirmando que esta “trasciende el hecho de la muerte, pues el cuerpo inerte perteneció a una persona”, y exige que cualquier procedimiento, incluidos los tecnológicos, respete este marco ético. También reconoce la importancia de los rituales funerarios como parte del proceso, considerándolos actos que influyen incluso en la salud mental de los familiares.

Este conjunto de disposiciones indica que el manejo de cadáveres deja de ser una actividad exclusivamente privada para convertirse en un asunto de interés público bajo la supervisión del Estado. El objetivo es asegurar que cualquier técnica de transformación, incluida la hidrólisis alcalina, cumpla con estándares equivalentes a los métodos tradicionales en términos sanitarios, éticos y de bioseguridad.

Sin embargo, el Congreso de la República de Colombia inicialmente se opuso a esta práctica debido a preocupaciones ambientales, de salud pública y, en particular, forenses. El proyecto de ley que buscaba su regulación fue rechazado en su último trámite legislativo en junio de 2025 tras un intenso debate





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