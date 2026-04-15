Colombia: Levantamiento de Bloqueos por Avalúos Catastrales y Nuevas Resoluciones del IGAC

Tras días de intensos bloqueos en Colombia por el aumento de avalúos catastrales rurales, se alcanzaron acuerdos para levantar las protestas. El IGAC emitirá nuevas resoluciones para ajustar incrementos desproporcionados y se instalarán mesas de diálogo. Se aclara que el aumento en el avalúo catastral no se traduce automáticamente en un incremento similar del impuesto predial, el cual tiene límites legales.

Colombia ha experimentado recientemente una ola de intensos bloqueos a raíz de los incrementos en los avalúos catastrales de predios rurales, establecidos por el Gobierno . Estos ajustes, vigentes desde el 1 de enero, ya están manifestando su repercusión en la liquidación del impuesto predial en diversas localidades, donde el monto a pagar ha experimentado un alza significativa.

A nivel nacional, estos incrementos se aplicaron en 527 municipios que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), presentaban un rezago en su actualización catastral superior a los cinco años. Esta falta de actualización impedía que los avalúos reflejaran fielmente la realidad del mercado inmobiliario, afectando consecuentemente las finanzas territoriales.

Ante esta situación, en departamentos como Santander, Risaralda, Casanare y Boyacá, se organizaron protestas que derivaron en la instalación de mesas de diálogo y la consecuente consecución de acuerdos para el levantamiento de los bloqueos. El resultado más relevante de estas negociaciones fue la emisión de una nueva resolución por parte del IGAC, la cual faculta a las direcciones territoriales de la entidad para realizar ajustes a los porcentajes de incremento previamente establecidos por municipio.

El IGAC ha explicado que los directores deberán respaldar dichos ajustes con criterios técnicos sólidos, asegurando la coherencia entre los valores unitarios del terreno y las zonas geoeconómicas correspondientes. Adicionalmente, se establecieron compromisos para examinar los casos que presenten incrementos desproporcionados, así como para instaurar mesas de trabajo a nivel departamental y municipal, contando con la participación activa de las autoridades y la ciudadanía, y garantizando un seguimiento continuo del proceso.

En el departamento de Bolívar, por ejemplo, los incrementos se extienden a 27 municipios, con porcentajes que oscilan entre el 3% y un sorprendente 224.558%, de acuerdo con la Resolución No. 2057 del 30 de diciembre de 2025, emitida por el IGAC. La magnitud del aumento para cada predio se determina por el código de la zona geoeconómica en la que se encuentre.

La lista de incrementos en Bolívar detallada en la Resolución No. 2057 del 30 de diciembre de 2025 incluye: Achí (34% a 48.338%), Arjona (4% a 424%), Arroyohondo (4% a 163%), Barranco de Loba (4% a 119%), Cantagallo (12% a 325%), Cicuco (4% a 89%), Clemencia (15% a 2.383%), El Peñón (4,05% a 81.815,33%), Hatillo de Loba (4% a 1.117%), Mahates (8% a 43.789%), Margarita (3% a 2.401%), Montecristo (130,45% a 840,53%), Mompox (53% a 652%), Morales (213% a 224.558%), Norosí (78% a 943%), Pinillos (7% a 1.097%), Regidor (145% a 20.763%), Río Viejo (4% a 1.017%), San Cristóbal (58% a 1.086%), San Jacinto del Cauca (4,05% a 581,65%), San Pablo (4% a 887%), Santa Catalina (30% a 43.789%), Santa Rosa (4% a 1.212%), Soplaviento (4% a 442%), Talaigua Nuevo (4% a 3.398%), Tiquisio (30% a 14.794%) y Turbana (4% a 2.135%).

Es importante aclarar que el porcentaje de incremento en el avalúo catastral no equivale directamente al porcentaje del impuesto predial, cuya liquidación recae en las alcaldías de cada municipio. Las tarifas del predial son definidas por cada municipio a través de sus respectivos Concejos y estatutos tributarios.

Por lo tanto, la actualización del avalúo catastral no implica automáticamente un aumento proporcional del impuesto. La normatividad vigente establece que el impuesto predial no puede superar el 50% del año anterior para predios menores de 100 hectáreas y el 100% para predios de mayor extensión. En caso de detectarse un incremento superior, los ciudadanos tienen el pleno derecho de solicitar una revisión del mismo





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