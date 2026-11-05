Colombia lidera ahorro pensional en volumen relativo a la región según Ocde

El informe Ocde Pensions Outlook 2026 revela que Colombia administra US$139.485,97 millones, equivalente al 28,3% del PIB, consolidándose como una economía con alta acumulación de capital pensional.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, conocida por sus siglas Ocde, ha publicado un análisis detallado sobre el estado actual de los sistemas de previsión en economías globalizadas. El documento, titulado Pensions Outlook 2026, examina minuciosamente la evolución de los activos de pensiones y los factores estructurales que dictan su crecimiento futuro.

Para el caso colombiano, la entidad internacional confirma que el país administra US$139.485,97 millones en activos de pensiones. Esta cifra representa el 28,26% del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje que sitúa a la nación en el puesto 28 a nivel mundial por volumen de activos y la consolida como el cuarto mercado más grande de América Latina.

Also read Lluvias y alertas en Colombia: así estará el clima este martes 3 de noviembre

El reporte destaca que Colombia supera en participación porcentual sobre el PIB a sus vecinos regionales. Los activos pensionales equivalen al 28,3% del PIB colombiano, superando a Brasil, que registra el 27,7%, y a México, con el 25,7%. Sin embargo, los recursos siguen por debajo del nivel alcanzado por Chile, donde el volumen de ahorro equivale al 64,1% de su economía local.

Comparación Demográfica y Estructural

Las diferencias en el volumen total de recursos deben analizarse considerando el tamaño de las poblaciones y las estructuras de cada sistema. Brasil cuenta con cuatro veces más habitantes que Colombia, y México tiene dos veces y media. Chile, por el contrario, tiene menos de la mitad de la población colombiana y, aun así, duplica el volumen de activos pensionales.

Advertisement

Estas particularidades demográficas se suman a las diferencias en los modelos de financiación. Brasil combina un régimen público de gran tamaño con mecanismos de ahorro complementario. México y Chile tienen una participación importante de las cuentas individuales, mientras que Colombia mantiene dos regímenes con estructuras de financiación distintas y complejas.

Madurez del Sistema y Retos de Cobertura

Fabián Hernández, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, advierte sobre la necesidad de diferenciar entre estar afiliado a un fondo, cotizar efectivamente y cumplir requisitos para jubilarse. Señala que un país con baja cobertura puede mostrar menores obligaciones pensionales públicas sin que esto implique un sistema más sólido.

El experto explica que el país lleva más de tres décadas acumulando recursos en los fondos privados de pensiones. Durante este periodo, los aportes de trabajadores y los rendimientos han consolidado un patrimonio significativo. Sin embargo, advierte que el régimen de ahorro individual tiene una proporción reducida de pensionados frente al total de afiliados, ya que buena parte continúa en etapa de acumulación.

Panorama Internacional y Crecimiento Ocde

Al cierre de 2025, los activos de pensiones de los países de la Ocde sumaron US$78 billones. Esto representa un crecimiento del 11,3% respecto al año anterior y un volumen entre cuatro y cinco veces mayor al registrado a comienzos de los años 2000. Estos recursos equivalieron al 105,6% del PIB del bloque.

Advertisement

La mayor parte de esta acumulación corresponde a los planes administrados por entidades gestoras de pensiones. Sus activos pasaron de US$15.300 millones en 2001 a US$70.400 millones en 2025. Su peso frente al PIB de la Ocde aumentó de 56,7% a 95,7%, mientras que los fondos públicos de reserva registraron un crecimiento mucho más moderado.