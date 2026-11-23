Descubre cómo Colombia tiene 19 días festivos en 2027, superando a Japón y Lituania, y aprende a combinarlas con 15 días de vacaciones para obtener 41 días de descanso.

Colombia se consolida como la nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la mayor cantidad de días festivos en el calendario laboral para el año 2027. Con un total de 19 días feriados, el país supera a otros miembros destacados como Lituania, que cuenta con 17, y Japón, que ofrece 16 días. Esta clasificación coloca a Colombia en la cima regional de la ocde en términos de calendario festivo.

Los trabajadores colombianos tienen la oportunidad estratégica de aprovechar esta abundancia de festivos para maximizar sus periodos de descanso. Mediante una planificación inteligente que integra domingos y festivos con las vacaciones anuales, es posible alcanzar una extensión total de 41 días de pausa durante el año. Esta cifra se distribuye en cinco bloques específicos que optimizan el uso del tiempo libre sin requerir días adicionales de la cuenta de vacaciones.

Also read Colombia abandona la DTF en 2027 por el IBR para mayor eficiencia monetaria

Marco Legal de las Vacaciones

El artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo establece que todo trabajador en Colombia tiene derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de servicio completo. Sin embargo, la normativa permite flexibilidad en su ejecución. Los empleados pueden combinar estos días legales con los fines de semana y los festivos para extender el periodo de inactividad laboral sin necesidad de solicitar permisos o días adicionales fuera del derecho base.

Esta estrategia permite transformar 15 días hábiles en semanas de descanso prolongado. La clave reside en la selección cuidadosa de las fechas donde los festivos caen en días vecinos a los días de vacaciones. Así, el trabajador obtiene más días calendario de recuperación mental y física por cada día hábil de vacaciones que toma. Esta práctica está habilitada para comenzar desde marzo de 2027.

Advertisement

Calendario de los Cinco Bloques

El primer bloque de vacaciones se sitúa entre el 20 y el 28 de marzo. En este periodo, los trabajadores utilizan dos días de vacaciones el 23 y 24 de marzo. Este descanso se amplía gracias a los festivos del 22 de marzo (Día de San José), el 25 de marzo (Jueves Santo) y el 26 de marzo (Viernes Santo). El conjunto de días hábiles de descanso se convierte así en una pausa de casi una semana completa.

El segundo bloque ocurre en mayo, específicamente del 8 al 16 de mayo. Aquí, el trabajador toma cuatro días de vacaciones los 11, 12, 13 y 14 de mayo. Esta pausa se extiende notablemente por el festivo del 10 de mayo, correspondiente a la Ascensión del Señor, lo que permite un descanso prolongado en medio del año laboral.

El tercer bloque abarca el final de mayo y principios de junio, desde el 29 de mayo hasta el 7 de junio. Se utilizan cuatro días de vacaciones el 1, 2, 3 y 4 de junio. La extensión se logra gracias a los festivos del 31 de mayo (Corpus Christi) y el 7 de junio (Sagrado Corazón de Jesús), sumados a los días de descanso natural del 29 y 30 de mayo, y del 5 y 6 de junio.

El cuarto bloque se enfoca en julio, del 3 al 11 de julio. Los trabajadores destinan cuatro días hábiles de vacaciones a los 6, 7, 8 y 9 de julio. La prolongación se debe al festivo del 5 de julio, Día de San Pedro y San Pablo, combinado con los fines de semana de los días 3, 4, 10 y 11 de julio.

Advertisement

El quinto y último bloque se concentra en agosto, entre el 14 y el 17 de agosto. En esta oportunidad, solo se requiere tomar un día de vacaciones el 17 de agosto. La extensión se logra gracias al festivo del 16 de agosto, Asunción de la Virgen, creando una pausa final importante antes de cerrar el ciclo anual de vacaciones programadas.

Impacto Financiero y Social

Al organizar sus vacaciones bajo este esquema, el trabajador disfruta de un total de 41 días de descanso calendario. Esta cifra es significativa en el contexto económico colombiano, donde la productividad y el equilibrio vida-trabajo son temas centrales. No se incluyen en este cálculo los festivos restantes de octubre, noviembre y diciembre, los cuales podrían utilizarse para extender otros periodos de descanso si se ajustan las fechas de vacaciones adicionales.

Entre los festivos no utilizados en los cinco bloques principales se encuentran el 1 de enero (Año Nuevo), el 11 de enero (Reyes Magos), el 1 de mayo (Día del Trabajo), el 12 de julio (Virgen de Chiquinquiría), el 20 de julio (Día de la Independencia), el 7 de agosto (Batalla de Boyacá), el 18 de octubre (Día de la Diversidad Étnica y Cultural), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 15 de noviembre (Independencia de Cartagena), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).

Esta capacidad de planificación estratégica empodera a los empleados para gestionar mejor su tiempo. En un entorno laboral competitivo, contar con pausas largas y bien distribuidas puede mejorar la eficiencia y la salud mental. Los datos presentados por El Colombiano destacan la ventaja comparativa de Colombia frente a economías desarrolladas como Corea del Sur, con 15 días, y Eslovaquia, con 14 días.