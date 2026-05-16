Colombia lidera el conteo de aves en el Global Big Day con Santander

El pasado mes de mayo, Colombia volvió a ser la nación líder en conteo de aves, con Santander contribuyendo especialmente con 437 especies. Desde muy temprano, pajareros, aficionados, expertos y amantes de la naturaleza se reunieron para observar y verificar especies.

Colombia volvió a hacer historia en el Global Big Day al consolidarse como el país con mayor número de especies de aves registradas en el mundo.

Santander aportó 437 especies y reafirmó su compromiso con la conservación. Entre espejos de agua, parques, senderos y reservas naturales, pajareros, aficionados, expertos y amantes de la naturaleza se dieron cita en el evento mundial de observación de aves más importante del año, el objetivo principal del cual era registrar el mayor número de aves posibles. El departamento de Santander lideró el conteo mundial con 1.568 especies reportadas, ocupando el puesto 14 a nivel nacional.

El año pasado, la cifra había sido de 385 especies. Durante dos horas de observación, Jaime Arnache, líder de la Fundación Chavarrí, y Elkin René Briceño Lara, pajarero y fotógrafo profesional, observaron más de 100 especies en la Reserva Natural Cuchilla del Rayo en Virolín, Charalá, y en la Reserva Natural Manantial de la Aurora. Fue reportado por Claudia León Ortega la primera hembra del Colorín Colorado conocido en el departamento.

El Tesoro Belmonte registró 93 especies, seguido por la Reserva Natural Manantial de la Aurora con 90. Los guardas de la Reserva Cotinga Azul registran 67 especies, mientras que el Centro de Interpretación y Educación Parques Nacionales (CE Palmar de La Vizcaína) registra 66. El evento logró su cometido: cuenta aves y hace esfuerzos por su conservación.

Estados Unidos encabezó la jornada con 91.158 y 744 especies reportadas, Canadá se ubicó en el segundo lugar con 17.361 listados, y Colombia se posicionó en la tercera posición con el registro de 15.656 reportados





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