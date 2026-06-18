Colombia lidera el Grupo K tras vencer 3-1 a Uzbekistán; celebran su triunfo estrellas del espectáculo

La selección Colombia se consagró líder del Grupo K en el Mundial 2026 al derrotar a Uzbekistán 3-1. La victoria se vivió con la presencia de celebridades como Malúma, Shakira y Sofía Vergar­a, que apoyaron al equipo desde el Estadio Azteca y redes sociales, generando una ola de entusiasmo nacional.

La selección Colombia abrió su participación en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-1 contra Uzbekistán, lo que le permitió colocarse como líder del Grupo K en su primer partido de la fase de grupos.

El encuentro, disputado el 17 de junio a las 21:00 hora local, se vivió en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde más de 80.000 aficionados acompañaron a los 11 titulares y a la afición colombiana que cruzó la frontera para apoyar al equipo. Desde el pitido inicial, los jugadores colombianos mostraron un juego organizado y ofensivo; una primera mitad dominada por la tricolor, que se reflejó en los dos goles anotados antes del descanso, mientras que la segunda mitad concluyó con un tercer tanto que selló el triunfo y mantuvo el balance perfecto en la competición.

La celebración no se limitó al terreno de juego. Numerosas celebridades colombianas viajeran a México para vivir la experiencia en directo y compartir su apoyo a la Selección. Entre los artistas y personalidades presentes en el estadio se encontraban Malúma, Luisa Fernanda W, Pipe Bueno, Miguel Bueno, Juan Duque, El Mindo, Camilo Thermiotis y Freddy Beltrán, quienes fueron capturados en imágenes y videos difundidos en redes sociales.

Además, figuras internacionales como Shakira, Greeicy y Sofía Vergar­a mostraron su respaldo desde plataformas digitales, publicando mensajes de aliento y fotos con la bandera tricolor, generando una ola de entusiasmo entre los seguidores. El influyente creador de contenido también apostó por la presencia de Malúma y compartió una serie de publicaciones donde describía la atmósfera del estadio, la energía del público y la camaradería entre los jugadores y los ídolos del espectáculo.

El gesto de Shakira al ver a Sofía Vergar­a en su concierto en Estados Unidos, y posteriormente expresar el apoyo al equipo a través de Instagram, disipó los rumores de rivalidad entre ambas artistas y reforzó la unidad nacional. En su publicación, la cantante escribió: "Los hombres más lindos de Colombia por fin juntos en un carrusel viendo ganar a Colombia", resaltando el vínculo entre la cultura pop y el deporte.

Otras celebridades como Laura Barjum, Carmen Villalobos, Paola Rey, Andy Rivera y Jenn Muriel también participaron en la campaña de apoyo mediante mensajes y fotografías, demostrando que el orgullo nacional trasciende el campo de juego. La presencia de estos famosos no solo generó cobertura mediática, sino que también impulsó la moral del equipo, que ahora se prepara para enfrentar su próximo desafío dentro del Grupo K, confiado en que el respaldo de la nación y la energía de sus seguidores le permitirán seguir cosechando triunfos en el torneo





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