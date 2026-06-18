Colombia lidera el Grupo K tras vencer 3-1 a Uzbekistán en el inicio del Mundial 2026

La selección colombiana debutó con un contundente 3-1 contra Uzbekistán, colocando al equipo como líder del Grupo K. Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz fueron los autores de los goles, mientras la FIFA anuncia la eliminación de publicaciones nocivas y la no implementación de pausas de hidratación obligatorias.

Colombia inició con buen pie su participación en el Mundial de fútbol 2026, al imponerse por 3-1 frente a Uzbekistán en el primer encuentro del Grupo K . El delantero Daniel Muñoz abrió el marcador al minuto 12, aprovechando una jugada colectiva que descolocó la defensa rival.

Apenas diez minutos después, Luis Díaz, una de las figuras más destacadas del conjunto, amplió la ventaja al batir al portero uzbeko con un potente disparo desde fuera del área. El ritmo del partido se mantuvo intenso y, en el tiempo añadido del segundo tiempo, Jáminton Campaz selló el triunfo al anotar el cuarto gol, garantizando una ventaja cómoda para los colombianos.

La victoria no solo les otorgó tres puntos, sino que también los colocó como lideres del Grupo K, una posición que les permitirá plantearse los siguientes partidos con confianza y una clara ventaja competitiva. En la misma jornada, Portugal y la República Democrática del Congo empataron a uno, un resultado que, aunque sin impactos significativos en la tabla, contribuyó a que Colombia se mantuviera firme en la cima del grupo.

El director técnico de la selección, Néstor Lorenzo, destacó la preparación táctica del equipo y señaló que el grupo rival presentaba un desafío importante, pero que la disciplina y el empeño mostrados por sus jugadores fueron claves para superar el partido. Lorenzo explicó: "Sabíamos que sería un encuentro difícil, pero los jugadores ejecutaron el plan de juego al pie de la letra y supimos aprovechar nuestras oportunidades".

Además, el entrenador resaltó la importancia de mantener la concentración en los próximos encuentros, pues el torneo apenas comienza y la competitividad aumentará en cada fecha. Fuera del terreno de juego, la FIFA anunció que, a partir de este Mundial, no se implementarán pausas de hidratación obligatorias, una medida que había generado controversia entre entrenadores y expertos en salud deportiva.

La decisión busca dar mayor flexibilidad a los equipos para gestionar el ritmo de sus partidos, aunque algunos críticos argumentan que podría poner en riesgo la salud de los jugadores, especialmente en climas calurosos como los de México, sede del torneo. Por otro lado, la entidad internacional presentó un informe que indica que ha eliminado cerca de 400.000 publicaciones nocivas en internet relacionadas con el evento, superando el número registrado durante el Mundial de Catar 2022.

Esta medida forma parte de la estrategia global de la FIFA para combatir el racismo y otros tipos de discurso de odio en la esfera digital, consolidando un entorno más seguro y respetuoso para todos los aficionados y participantes





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