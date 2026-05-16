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Colombia lidera instancia regional para fortalecer educación artística y cultural en la región

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Colombia lidera instancia regional para fortalecer educación artística y cultural en la región
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📆5/16/2026 1:16 AM
📰zonacero
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Una nueva plataforma regional integrada por ministerios de educación artística y cultural, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas de educación artística y cultural en la región, resultó en una instancia regional para la cooperación de delegados de 20 países y el anuncio se realizó durante la clausura del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural.

Para fortalecer las políticas públicas de educación artística y cultural en la región. , una nueva plataforma regional integrada por ministerios de educación artística y cultural fue presentada en el Teatro Colón de Bogotá durante la clausura del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural.

El presidente Gustavo Petro destacó el alcance del programa Artes para la Paz y señaló que ‘en este gobierno se empieza a reconstruir tanto la educación de la historia como la educación artística’ y que ‘en nivel nacional se ha llegado a un millón de personas, 3.000 colegios y todos los municipios de Colombia’. La región busca impulsar una conversación global basada en la cultura, la diversidad y la paz.

‘Iberoamérica se quiere contar de otra manera y le quiere proponer una conversación al mundo, una que tenga que ver con una cultura de paz, de diversidad cultural, de lenguas, de formas y de sistemas de conocimiento que tiene toda la región’

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Education Cultural Artistic Cooperation Region Headquarters Declaration Programme Theater

 

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