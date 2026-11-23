Colombia tendrá 19 festivos en 2027, el mayor número en la OCDE. Conozca cómo distribuir las 15 días de vacaciones en 5 bloques para obtener 47 días de descanso.

El calendario laboral de 2027 en Colombia registrará un historial sin precedentes dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El país acumulará un total de 19 días festivos oficiales, superando a todas las naciones miembros de la organización. Este registro coloca a Colombia en el primer lugar, dejando atrás a Lituania con 17 días, Japón con 16, Corea del Sur con 15 y Eslovaquia con 14 días festivos para el mismo periodo.

Estrategia legal para extender vacaciones en 2027

Los trabajadores colombianos tienen la oportunidad de transformar estos 19 días festivos en una ventaja significativa para sus periodos de descanso anual. Según lo establecido por la normativa vigente, no es necesario solicitar días adicionales de permiso para prolongar las ausencias laborales. La clave reside en articular estratégicamente las vacaciones con los días no laborables y los fines de semana.

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Esta maniobra permite alcanzar un total de 47 días de descanso calendario en el año 2027. El cálculo considera los 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas que otorga el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo. Al distribuir estos días en bloques específicos, se maximiza el tiempo libre sin afectar la nómina ni requerir autorizaciones extra.

Desglose de los cinco bloques vacacionales estratégicos

El primer bloque de descanso está programado para iniciarse en marzo. Se extiende desde el 20 hasta el 28 de marzo de 2027. Para lograr esta extensión, se tomarán las vacaciones los días 23 y 24 de marzo. Este periodo se enriquece con los festivos del 22 de marzo (Lunes, Día de San José), el 25 de marzo (Jueves, Jueves Santo) y el 26 de marzo (Viernes, Viernes Santo). En este primer escenario, se utilizarán dos días de vacaciones para conectar con los festivos.

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El segundo bloque se desarrollará durante el mes de mayo. El descanso abarcará desde el 8 hasta el 16 de mayo. Las vacaciones se tomarán los días 11, 12 y 13 de mayo. La fecha clave es el 10 de mayo, que cae en Lunes y corresponde a la Ascensión del Señor. Este ajuste consume tres días del saldo vacacional anual.

El tercer bloque cruza la frontera entre mayo y junio. Comienza el 29 de mayo y termina el 7 de junio. Las vacaciones se disfrutarán los días 1, 2 y 3 de junio. Se suman a esta lista los festivos del 31 de mayo (Lunes, Corpus Christi) y el 7 de junio (Lunes, Sagrado Corazón de Jesús). También se destinan tres días de vacaciones para este periodo.

El cuarto bloque se centra en el mes de julio. Se extendrá desde el 3 hasta el 12 de julio. Las vacaciones se tomarán los días 6, 7 y 8 de julio. Los festivos que completan la cadena son el 5 de julio (Lunes, San Pedro y San Pablo) y el 12 de julio (Lunes, Virgen de Chiquinquirá). Aquí también se consumen tres días de vacaciones.

El quinto y último bloque se sitúa en agosto. El periodo va desde el 14 hasta el 22 de agosto. Se tomarán vacaciones los días 17, 18, 19 y 20 de agosto. El festivo del 16 de agosto (Lunes, Asunción de la Virgen) actúa como conector. En esta ocasión, se utilizan cuatro días de vacaciones.

Calendario completo de festivos y oportunidades restantes

La planificación inicial cubre los primeros meses del año y parte del verano. Sin embargo, el calendario oficial continúa con fechas adicionales que ofrecen más oportunidades. El 1 de enero se celebra el Año Nuevo, un Viernes. El 11 de enero llega el Lunes de Reyes Magos. En mayo, el 1 de mayo es Sábado y se recuerda el Día del Trabajo.

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En la segunda mitad del año, las fechas críticas incluyen el 20 de julio (Martes), Día de la Independencia, y el 7 de agosto (Sábado), Batalla de Boyacá. El 16 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen. Octubre trae el 18 (Lunes), Día de la Diversidad Étnica y Cultural. Noviembre presenta el 1 de noviembre (Lunes), Todos los Santos, y el 15 de noviembre (Lunes), Independencia de Cartagena.

El cierre del año cuenta con el 8 de diciembre (Miércoles), Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre (Sábado), Navidad. Si el trabajador ha ejecutado correctamente los cinco bloques anteriores, habrá utilizado sus 15 días hábiles. No obstante, puede seguir aprovechando los festivos restantes de octubre, noviembre y diciembre para extender otros periodos de descanso mediante la conexión con fines de semana.

Impacto en la productividad y bienestar laboral

Esta estructura de descanso largo tiene implicaciones directas en la planificación de las empresas y la salud mental de los empleados. Al tener un calendario predecible con 19 festivos, las organizaciones pueden anticipar picos de inactividad. La Ley reconoce que el descanso es fundamental para la recuperación física y cognitiva.

Colombia destaca por ofrecer estas condiciones comparadas con sus pares de la OCDE. La posibilidad de llegar a 47 días de descanso sin costo adicional representa un beneficio económico indirecto para el trabajador. Permite viajes más largos y una mejor distribución del tiempo libre a lo largo del año escolar y laboral.