Colombia llegó a Guadalajara para su campamento base en el Mundial 2026

Los jugadores de Colombia arribaron este miércoles al hotel de concentración en Guadalajara, donde tendrán su campamento base para los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. La selección de Colombia se coronó campeona de la primera Liga de Naciones Femenina y viajó a Guadalajara desde San Diego donde jugaron su último partido amistoso.

Los empleados del hotel dieron la bienvenida al equipo con una bandera de gran formato colocada en uno de los muros, globos amarillos, rojos y azules y música de mariachi.

El equipo Cafetero viajó a Guadalajara desde San Diego donde jugaron su último partido amistoso el domingo pasado contra Jordania a quien ganaron por marcador de 2-0. La alegría colombiana llenó los alrededores del hotel con el himno de ese país y canciones que encendieron el ánimo del público que no dudó en bailar y cantar.

Los más buscados por el público fueron el atacante Luis Díaz y el arquero Camilo Vargas, un viejo conocido de Guadalajara pues juega en el equipo local, Atlas. Los integrantes del grupo de mariachi contaron a EFE que los jugadores se mostraron accesibles, se detuvieron a escucharlos y se animaron a ponerse unos sombreros de charro para cantar a viva voz la canción del ‘El rey’.

Luego de faltar a la cita mundialista en Catar 2022, Colombia disputará su séptima Copa del Mundo a partir del Grupo K





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