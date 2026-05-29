Colombia logra cancelación total del Total Return Swap y reduce su endeudamiento

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia anunció el cierre exitoso de una operación financiera de gran impacto para las cuentas fiscales del país. Esta medida forma parte de la estrategia de reducción del endeudamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas que lidera la actual administración. El objetivo es reducir el costo del endeudamiento, fortalecer la posición financiera de la Nación y disminuir la vulnerabilidad del país ante choques externos y episodios de volatilidad en los mercados internacionales.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia anunció el cierre exitoso de una operación financiera de gran impacto para las cuentas fiscales del país.

Esta medida forma parte de la estrategia de reducción del endeudamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas que lidera la actual administración. El objetivo es reducir el costo del endeudamiento, fortalecer la posición financiera de la Nación y disminuir la vulnerabilidad del país ante choques externos y episodios de volatilidad en los mercados internacionales.

El Gobierno del Cambio logró la cancelación del 100% del Total Return Swap (TRS), lo que fortalece la sostenibilidad de la deuda pública y reduce la vulnerabilidad frente a fluctuaciones en los mercados internacionales. El reporte oficial destaca que la gestión de la deuda pública ha derivado en una evolución de la deuda neta y la deuda bruta que se califica como más favorable frente a las proyecciones contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2025.

La deuda externa, calculada como porcentaje del total de la deuda del país, registró un descenso significativo hasta situarse en un nivel histórico. El Ministerio de Hacienda subraya que esta cifra representa la consecución de mínimos históricos y fortalece la resiliencia de las finanzas públicas. Para dimensionar este cambio, el informe compara el dato actual con el cierre del año 2022, momento en el que la deuda externa representaba el 42.5% del total de la deuda del país.

Finalmente, en lo que respecta a la caja del Estado, el Tesoro Nacional reportó haber mantenido una sólida posición de liquidez durante el presente mes





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