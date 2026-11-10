Colombia negocia crédito del FMI por US$15.000 millones para estabilizar finanzas

El Gobierno de Colombia dialoga con el FMI por un préstamo de US$15.000 millones para afrontar un déficit fiscal superior al 9% en 2027.

El Gobierno nacional de Colombia, encabezado por Abelardo de la Espriella, mantiene conversaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un préstamo multilateral cercano a los US$15.000 millones. Esta cifra equivale aproximadamente a 49 billones de pesos colombianos y busca mitigar la presión sobre las cuentas públicas del país. La iniciativa responde a un déficit fiscal proyectado que superaría el 9% en 2027, una cifra que pone en riesgo la estabilidad económica.

Mecanismo del préstamo y plazos de pago

El instrumento financiero que se está discutiendo bajo el nombre de acuerdo de derecho de giro permite al Estado obtener recursos para resolver problemas de balanza de pagos a corto plazo. A diferencia de la Línea de Crédito Flexible utilizada durante la pandemia, este mecanismo funciona como un préstamo directo que exige un plan de reembolso estructurado. Los recursos comenzarían a devolverse entre tres años y tres meses y un máximo de cinco años después de la aprobación.

Also read Exportaciones de América Latina deben mejorar con inversión extranjera: FMI

Este tipo de programa suele contar con planes de pagos de hasta tres años, ofreciendo una alternativa distinta al Servicio Ampliado del Fondo, que se dirige a economías con problemas estructurales profundos. Colombia no solicitaría un acceso excepcional a los recursos del organismo, manteniéndose dentro de los límites habituales de financiación internacional. La cifra negociada se encuentra muy cerca del límite máximo permitido para este país, que asciende a aproximadamente US$16.600 millones, equivalente al 600% de su cuota en el FMI.

Contexto de la crisis fiscal y alertas internacionales

Las negociaciones se desarrollan en un momento de creciente tensión sobre las finanzas públicas colombianas, marcadas por el aumento constante del endeudamiento estatal. El Fondo Monetario Internacional advirtió el mes pasado que la trayectoria fiscal del país era insostenible sin medidas correctivas inmediatas. Esta alerta se suma a las declaraciones del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien ha calificado el panorama económico actual como el peor de la historia reciente del país.

Advertisement

Según revelaciones de Bloomberg, citando a fuentes confidenciales que prefirieron mantener su anonimato, las conversaciones son de carácter privado y aún no cuentan con una decisión definitiva. Ni el Gobierno colombiano ni el organismo multilateral han confirmado oficialmente la existencia de este acuerdo específico. La información proviene de intermediarios familiarizados con los detalles técnicos de la negociación que buscan preservar la discreción del proceso.

Medidas legislativas y próximos pasos oficiales

En paralelo a las gestiones con el FMI, el Congreso de la República evalúa la Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella bajo mensaje de urgencia. Este proyecto fue radicado el 3 de noviembre de 2026 y busca implementar un ajuste fiscal total estimado entre 40 y 45 billones de pesos. La medida equivaldría a una reducción de aproximadamente 2,2 puntos del Producto Interno Bruto para equilibrar las cuentas públicas.

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional visitó Bogotá el mes pasado para continuar las conversaciones sobre las medidas de estabilización. La agenda incluía una consulta formal en el marco del Artículo IV, un mecanismo estándar mediante el cual el organismo examina la salud económica de sus miembros. Este proceso busca identificar alternativas concretas para mejorar las condiciones de financiación y restaurar la confianza de los mercados financieros internacionales.