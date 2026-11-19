El presidente colombiano y el secretario de Guerra de EE. UU. desmienten reportes del NYT sobre operaciones conjuntas, asegurando que la cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico se mantiene sólida.

El presidente de Colombia ha desmentido con firmeza la información publicada por The New York Times, la cual afirmaba que rechazó un plan de cooperación con Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo. Esta declaración oficial llega como respuesta directa a las acusaciones periodísticas que sugieren una ruptura en la estrategia de seguridad bilateral.

La negativa oficial y la posición del gobierno

El mandatario colombiano aclaró públicamente que no ha rechazado ninguna propuesta del Gobierno de Donald Trump para llevar a cabo actividades militares coordinadas en su territorio. Según las palabras del presidente, la cooperación entre Bogotá y Washington en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga no solo se mantiene, sino que es sólida y cada vez más estrecha.

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Además, el jefe de estado enfatizó que los requerimientos de cooperación con Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública colombiana. Esta aclaración busca desactivar la narrativa de que el país andino estaría aislándose de los esfuerzos estadounidenses en la región.

La respuesta del Pentagono y Pete Hegseth

En una línea de comunicación alineada con la posición colombiana, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que es totalmente falso el artículo de The New York Times. Este informe anterior indicaba que Colombia no permitiría en su territorio fuerzas estadounidenses en operaciones contra los carteles de la droga.

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La negación rotunda por parte de Hegseth valida la postura del gobierno colombiano y sugiere que existe una continuidad en la estrategia de inteligencia compartida entre ambos países. La posición conjunta busca proyectar unidad frente a las amenazas del narcotráfico y las organizaciones narcoterroristas que operan en la zona.

El contexto del reporte y los votos en el Congreso

La disputa pública surge a raíz de un reportaje que afirmaba que el presidente colombiano rechazó el plan porque no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para aprobar dicha medida. Esta barrera legislativa interna fue citada por el periódico neoyorquino como el motivo principal para denegar la presencia de tropas extranjeras en suelo nacional.

No obstante, las declaraciones recientes de ambos líderes indican que, independientemente de los obstáculos legislativos internos en Estados Unidos, la voluntad política para la cooperación operativa sigue vigentes. Se enfatiza que la colaboración no depende exclusivamente de la aprobación de planes específicos, sino de una alianza estructurada a largo plazo.

Impacto en la lucha contra el narcotráfico

Esta situación destaca la importancia crítica de la inteligencia y las capacidades tecnológicas en la guerra contra las drogas en América Latina. Al negar el rechazo, Colombia y Estados Unidos reafirman su compromiso mutuo de combatir a los carteles utilizando recursos compartidos y expertise técnico.

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La aclaración de que no hubo un rechazo a las propuestas de Trump sirve para mantener la estabilidad diplomática y operativa en una región sensible. Ambos gobiernos priorizan el fortalecimiento de la Fuerza Pública colombiana como pilar fundamental para desarticular las redes narcoterroristas que operan transfronterizamente.