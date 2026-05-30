Colombia no puede darse el lujo del voto en blanco en 2026

Análisis sobre la paradoja del voto en blanco en las elecciones colombianas de 2026: una protesta moral que anula la eficacia política en un momento de crisis multidimensional.

En Colombia, el voto en blanco ha sido presentado como una opción de protesta legítima, pero en la realidad política contemporánea resulta una postura contradictoria y, en muchos sentidos, ineficaz.

El politólogo italiano Norberto Bobbio ya advertía que no tomar partido puede tener un valor ético individual, pero carece de incidencia institucional. Esta paradoja es central: mientras el votante en blanco se siente en paz con su conciencia, renuncia a influir en el resultado colectivo.

En un país como Colombia, que enfrenta múltiples crisis simultáneas -económica, de seguridad, institucional y de gobernanza-, la abstención activa del voto en blanco no es una postura neutra, sino una forma de complacencia que termina beneficiando a quienes toman las decisiones reales. Las encuestas recientes de Guarumo/Ecoanalítica muestran que el voto en blanco se sitúa entre el 3 y 4 % en primera vuelta y entre el 7 y 8 % en segunda.

Aunque parezcan cifras menores, en términos absolutos representan millones de ciudadanos que eligen no elegir. Sin embargo, esa elección no detiene el proceso democrático: alguien será elegido presidente, gobernará, firmará decretos, nombrará ministros y manejará la economía, la seguridad y las relaciones internacionales. Ese alguien no será producto del voto en blanco, sino de las opciones reales que otros sí escogieron.

Por ello, quienes se ufanan de esta opción suelen caer en una trampa de superioridad moral: exigen candidatos perfectos, pero rehúyen la responsabilidad de seleccionar entre alternativas imperfectas. La democracia madura, como la historia lo demuestra, no consiste en escoger redentores, sino en sopesar opciones limitadas y proyectos discutibles. Colombia no está en tiempos decorativos.

Las naciones pueden darse el lujo de la neutralidad cuando gozan de estabilidad y bonanza, pero no cuando discuten simultáneamente su modelo económico, su seguridad, su institucionalidad y el sentido mismo de la gobernanza. El voto en blanco puede ser una protesta simbólica, pero resulta insuficiente cuando lo que está en juego es el norte de un país fracturado y con fatiga social.

La historia rara vez absuelve a quienes se abstienen en las horas decisivas, porque el silencio electoral termina favoreciendo a alguien. En este 2026, Colombia necesita ciudadanos capaces de optar, incluso cuando ninguna alternativa sea óptima. La neutralidad, en este contexto, deja de ser sofisticación y se convierte en frivolidad cívica. Por todo ello, al país no le cabe el voto en blanco





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